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Председателем регионального комитета молодежи стал Олег Отроков

Олег Отроков назначен председателем комитета по молодежной политике Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Господину Отрокову 35 лет, он уроженец Ростова-на-Дону, по образованию — экономист, менеджер и специалист по работе с молодежью. Кандидат политических наук, автор более 60 научных работ по молодежной политике.

Карьеру начал в 2008 году координатором в областном комитете по молодежной политике, затем работал в «Агентстве развития молодежных инициатив» Ростовской области. С 2019 года занимал различные посты в «Ростовском государственном экономическом университете» (РИНХ), последнее время был проректором по воспитательной работе и молодежной политике.

Валентина Любашенко

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