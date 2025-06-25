Два выпускника Ростовской области получили 300 баллов на ЕГЭ

Двое выпускников школ Ростовской области набрали по 300 баллов на ЕГЭ, сдав три предмета на максимальный результат. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выпускник ростовского лицея «КЭО» Даниил Стрижеус получил по 100 баллов за экзамены по русскому языку, химии и биологии. Максимальные оценки по русскому языку, профильной математике и истории показала выпускница ростовской гимназии «Дар» Кристина Кучеренко, пояснили в сообщении.

«Всего на сегодня у нас уже 134 стобалльника, восемь ребят с результатами по 200 баллов и два трехсотбальника»,— отметил замгубернатора области Игорь Гуськов.

По словам господина Гуськова, стало известно о 21 работе на ЕГЭ по физике, оцененной на 100 баллов. Такие же высокие результаты продемонстрировали 14 человек по обществознанию, двое по географии и еще шестеро на экзамене по биологии. Итоги ЕГЭ по иностранным языкам и информатике должны объявить не позднее 26 июня.

Ранее «Ъ-Ростов сообщал, что школьница из Ростова набрала 300 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и истории.

Валентина Любашенко