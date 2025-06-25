Суд отклонил жалобу экс-владельцев «Покровского» об изъятии 12 млрд рублей активов
В Краснодаре четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывших владельцев концерна «Покровский». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ответчики рассчитывали оспорить решение Каневского районного суда Краснодарского края об изъятии 12 млрд руб. активов. В феврале прошлого года инстанция одобрила изъятие акций и долей нескольких хозяйствующих субъектов в составе «Покровского».
Судебные разбирательства инициировала Генеральная прокуратура. В их исковом заявлении было указано, что активы основатель концерна Андрей Коровайко приобрел путем нарушения антикоррупционного законодательства.