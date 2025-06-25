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Суд отклонил жалобу экс-владельцев «Покровского» об изъятии 12 млрд рублей активов

В Краснодаре четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывших владельцев концерна «Покровский». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ответчики рассчитывали оспорить решение Каневского районного суда Краснодарского края об изъятии 12 млрд руб. активов. В феврале прошлого года инстанция одобрила изъятие акций и долей нескольких хозяйствующих субъектов в составе «Покровского».

Судебные разбирательства инициировала Генеральная прокуратура. В их исковом заявлении было указано, что активы основатель концерна Андрей Коровайко приобрел путем нарушения антикоррупционного законодательства.

Мария Хоперская

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