Суд отклонил жалобу экс-владельцев «Покровского» об изъятии 12 млрд рублей активов

В Краснодаре четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывших владельцев концерна «Покровский». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ответчики рассчитывали оспорить решение Каневского районного суда Краснодарского края об изъятии 12 млрд руб. активов. В феврале прошлого года инстанция одобрила изъятие акций и долей нескольких хозяйствующих субъектов в составе «Покровского».

Судебные разбирательства инициировала Генеральная прокуратура. В их исковом заявлении было указано, что активы основатель концерна Андрей Коровайко приобрел путем нарушения антикоррупционного законодательства.

Мария Хоперская