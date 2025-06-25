В Таганрогском заливе из браконьерских сетей спасли детеныша дельфина
В Таганрогском заливе сотрудники Погрануправления УФСБ России по Ростовской области выпустили из браконьерских сетей детеныша дельфина. Запутавшуюся азовку заметили во время патрулирования в районе села Петрушино 24 июня. Об этом сообщил rostov.ru.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Подобравшись ближе к дельфину, пограничники обнаружили, что плавники млекопитающего оказались перемотанными сетями, освободиться самостоятельно азовка самостоятельно не могла. Чтобы освободить детеныша, пришлось перерезать сети.
После спасения юный дельфин уплыл в залив.