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В Таганрогском заливе из браконьерских сетей спасли детеныша дельфина

В Таганрогском заливе сотрудники Погрануправления УФСБ России по Ростовской области выпустили из браконьерских сетей детеныша дельфина. Запутавшуюся азовку заметили во время патрулирования в районе села Петрушино 24 июня. Об этом сообщил rostov.ru.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подобравшись ближе к дельфину, пограничники обнаружили, что плавники млекопитающего оказались перемотанными сетями, освободиться самостоятельно азовка самостоятельно не могла. Чтобы освободить детеныша, пришлось перерезать сети.

После спасения юный дельфин уплыл в залив.

Наталья Белоштейн

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