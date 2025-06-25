Главные новости за 25 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургский городской суд приговорил краеведа Дмитрия Витушкина к одному году колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Витушкин пробудет в колонии один день. Краеведа судили за комментарий в интернете о Советско-финляндской войне.

Из Пулково отменили рейсы авиакомпаний Smartavia, «Россия», «Северный ветер» и «Победа» в Казань, Пензу, Ульяновск, Самару и Саратов. Всего из-за временных ограничений воздушного пространства отменили пять рейсов в указанные города. Об этом вечером 25 июня сообщила пресс-служба петербургского аэропорта. С пассажирами работают представители компаний и воздушной гавани.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу пополнило список недобросовестных поставщиков новой компанией. ООО «Грин Лайн» на два года включили в реестр из-за расходных материалов, которые не были поставлены в Дом детского творчества в срок. В такой ситуации культурное учреждение решило отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

Тренер из Белоруссии Алексей Бага возглавил ФК «Ленинградец», который выступает во Второй лиге. Контракт рассчитан до конца сезона 2025/2026. До переезда в Петербург господин Бага работал в литовском «Жальгирисе», казахстанском «Актобе», белорусском «Шахтере» и азербайджанском «Сумгаите».

Жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно получать копии документов кадастрового учета. Соответствующий законопроект приняли в третьем чтении депутаты городского парламента. Как отметил в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок, новые меры поддержки затронут льготные категории петербуржцев. В их числе: ветераны и инвалиды ВОВ, Герои РФ и Советского Союза, ветераны боевых действий.

ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково) в 2026 году намерена начать тестирование беспилотных наземных машин. Их планируют применять для обслуживания самолетов. К концу 2025 году петербургский аэропорт ожидает согласование с Минцифры и Минтрансом запуск экспериментального правового режима (ЭПР).

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт Петербурга одобрил выделение средств городским предприятиям на сумму более 405 млн рублей. Их получателями станут три производственные компании: машиностроительный завод «Арсенал», производитель металлических инструментов ООО «Полимет-Сервис» и ПО «Лузар».

Петербургский «Зенит» стал самым популярным футбольным клубом в России. Соответствующий рейтинг опубликовали портал «Спортс» и агентство Signal (part of ONY). В опросе участвовали представители трех поколений – X, Y и Z. В рейтинге наиболее интересных спортивных команд клуб с берегов Невы опередил не только вечных конкурентов из РПЛ в лице ЦСКА, «Краснодара», «Спартака», но и таких мировых грандов как «Реал» и «Барселона».

Комитет государственного строительного надзора и госэкспертизы Ленобласти разрешил ввести в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса «Полис Новоселье», который расположен в одноименном поселке 47-го региона. На текущий момент на Центральной улице построены два 12-этажных дома на 1395 квартир и пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 275 машин.

Петербургский метрополитен в ночь на 29 июня будет работать круглосуточно из-за праздника выпускников «Алые паруса». Жители и гости Петербурга также смогут воспользоваться наземным общественным транспортом. С интервалом движения 30 минут будут ходить автобусные маршруты № 2, 4, 74, 193, 239, 271, троллейбусы № 23 и 46, трамвай № 55.

Авария с участием машины Росгвардии произошла рано утром 24 июня на улице Академика Харитона. Водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадавших госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы, переломы ребер и повреждения внутренних органов.