Петербургский метрополитен в ночь на 29 июня будет работать круглосуточно

В связи с проведением общегородского праздника выпускников «Алые паруса» метрополитен Санкт-Петербурга продолжит работу в ночь на 29 июня. О графике движения общественного транспорта сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Алые паруса», как и другие государственные праздники, продлевают работу петербургского метро. Жители и гости Петербурга также смогут воспользоваться наземным общественным транспортом. С интервалом движения 30 минут будут ходить автобусные маршруты № 2, 4, 74, 193, 239, 271, троллейбусы № 23 и 46, трамвай № 55.

Репетиции и само мероприятие ограничат движение транспортных средств в центре города. Об этом предупреждали в комтрансе.

Из-за общегородского выпускного будет ограничена реализация алкоголя 28 июня. Запрет на продажу в рознице спиртных напитков будет действовать с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что среди заявленных участников концерта Надежда Кадышева и группа The Hatters.

Татьяна Титаева