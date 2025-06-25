Петербургское УФАС внесло «Грин Лайн» в список недобросовестных поставщиков

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу пополнило список недобросовестных поставщиков новой компанией. ООО «Грин Лайн» на два года включили в реестр из-за расходных материалов, которые не были поставлены в срок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом детского творчества в апреле опубликовал закупку расходных материалов для оргтехники. По итогам конкурса исполнителем стал «Грин Лайн». Компания должны была снабдить учреждение расходниками до 16 мая, но обязательства не были выполнены в срок.

В такой ситуации Дом творчества решил отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Организация не предоставила подтверждение невозможности выполнить условия в обозначенном объеме в срок по контракту.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС внесло «Туман» в реестр недобросовестных компаний из-за ремонта крыш.

Татьяна Титаева