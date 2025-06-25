Новым главным тренером ФК «Ленинградец» стал Алексей Бага

Тренер из Белоруссии Алексей Бага возглавил ФК «Ленинградец». Контракт рассчитан до конца сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ленинградец» Фото: Пресс-служба ФК «Ленинградец»

«Алексей Анатольевич, добро пожаловать в нашу команду»,— написали темно-синие.

Алексей Бага — воспитанник минской школы «Смена», свой профессиональный путь в качестве игрока он начинал в борисовском БАТЭ. Также господин Бага выступал за латвийскую «Даугаве» и брестский «Динамо», был капитаном молодежной сборной Белоруссии.

В 2011-2018 годах Алексей Бага был ассистентом главного тренера БАТЭ, после чего возглавил клуб. Кроме того, новый глава «Ленинградца» в качестве тренера работал в таких ФК, как «Жальгирис (Литва), «Актобе» (Казахстан), «Шахтер» (Солигорск, Беларусь), «Сумгаит» (Азербайджан). Двукратный чемпион Белоруссии (2018 и 2021 годы), а также чемпион Литвы (2020 год).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший лидер «Спартака» Мостовой готов к предложению возглавить «Зенит».

Дарья Астанина