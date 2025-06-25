В Пулково отменили пять рейсов в города Поволжья из-за плана «Ковер»
Из Пулково отменили рейсы авиакомпаний Smartavia, «Россия», «Северный ветер» и «Победа» в Казань, Пензу, Ульяновск, Самару и Саратов. Всего из-за временных ограничений воздушного пространства отменили пять рейсов в указанные города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Об этом вечером 25 июня сообщила пресс-служба петербургского аэропорта. С пассажирами работают представители компаний и воздушной гавани.
«Согласно федеральным авиационным правилам им предоставлены вода, питание, гостиница - по запросу»,— говорится в сообщении.
На более позднее время перенесли рейсы FV6599 и N4247 из Петербурга в Казань (до 23:55 и до 21:10 соответственно,— Ъ), борт FV6233 вылетит в Самару в 23:30.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строительство нового южного терминала в Пулково планируют начать в 2027 году.