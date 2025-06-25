Жители Петербурга смогут бесплатно получать копии бумаг кадастрового учета

Жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно получать копии документов кадастрового учета. Соответствующий законопроект приняли в третьем чтении депутаты городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок, новые меры поддержки затронут льготные категории петербуржцев. В их числе: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои РФ и Советского Союза, ветераны боевых действий.

«Напомню, что сейчас стоимость дубликата техпаспортов, оценочной и иной документации на жилье варьируется от 400 рублей до 3,5 тысяч рублей»,— добавил господин Четырбок.

Документ направлен на подпись губернатору Петербурга Александру Беглову.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за подделку итогов общего собрания жильцов, документ продвигали петербургские депутаты.

Подробнее об этом читайте в материале «Управляющим компаниям грозят УК».

Дарья Астанина