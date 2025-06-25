Машина Росгвардии врезалась в дерево на Академика Харитона, есть пострадавшие

Авария с участием машины Росгвардии произошла рано утром 24 июня на улице Академика Харитона в Приморском районе Петербурга. По данным 78.ru, пострадали два человека.

По данным издания, водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, они помогли росгвардейцам выбраться из машины.

Пострадавших госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы, переломы ребер и повреждения внутренних органов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва».

Дарья Астанина