«Зенит» стал самым популярным футбольным клубом России по версии «Спортс»

Петербургский «Зенит» стал самым популярным футбольным клубом в России. Соответствующий рейтинг опубликовали портал «Спортс» и агентство Signal (part of ONY). В опросе участвовали представители трех поколений – X, Y и Z.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В рейтинге наиболее интересных спортивных команд клуб с берегов Невы опередил не только вечных конкурентов из РПЛ в лице ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива», но и таких мировых грандов как «Реал» и «Барселона».

Согласно еще одному исследованию от Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, «Зенит» попал в сотню самых популярных клубов мира в социальных сетях. Это единственная команда из России в топ-100, она разместилась на 68-й строчке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о задаче вернуть чемпионский титул в чемпионате России сезона 2025/2026.

Андрей Маркелов