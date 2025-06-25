Детские комнаты и комнаты матери и ребенка добавят в нижегородский ИТ-кампус

В ООО «Развитие инновационных проектов» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области») 25 июня в ответ на запрос «Ъ-Приволжье» прокомментировали корректировку проекта по созданию ИТ-кампуса. Ранее на эти работы выделили более 0,44 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архитектурное бюро «Студия 44» Фото: архитектурное бюро «Студия 44»

В компании сообщили, что изменения по второму и третьему этапам строительства (общежития на проспекте Гагарина) связаны с корректировками технических решений и ведомостей объемов работ. В частности, добавят системы кондиционирования в общих зонах, детские комнаты, комнаты матери и ребенка, а также внесут иные «небольшие изменения» в проект, которые не окажут влияние на сроки строительства объекта.

На текущий момент общежития на проспекте Гагарина активно строятся: начато возведение конструктива третьего этажа первого корпуса и начата разработка котлована для второго корпуса.

Как писал «Ъ-Приволжье», кампус будут сдавать очередями. В общежития в районе улиц Малой Ямской и Большие Овраги первых студентов рассчитывают заселить в 2025 году. Проект строительства главного корпуса на улице Дальней получил разрешение на строительство в марте этого года. На момент подписания концессионного соглашения в 2022 году власти рассчитывали сдать первые общежития весной 2024 года, а все корпуса — к 2026 году. Общая стоимость строительства кампуса составляет 41 млрд руб., включая 19,3 млрд средств федерального гранта.

Добавим также, власти Нижегородской области активно работают над повышением рождаемости в регионе. В том числе введены выплаты для беременных студенток.

Галина Шамберина