На корректировку документации по ИТ-кампусу «Неймарк» выделили 0,44 млрд рублей

Более 442 млн руб. выделили на корректировку проектной и рабочей документации по строительству ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде. Концессионер ООО «Развитие инновационных проектов» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области) заключил четыре соответствующих договора в мае и июне 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Фото: «Архитектурное бюро Студия 44» Эскизный проект строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Фото: «Архитектурное бюро Студия 44»

В том числе на корректировку документации по главному корпусу на улице Дальней выделили почти 242 млн руб. Еще три договора касаются зданий на проспекте Гагарина: учебного корпуса с ФОКом и конференц-залом (159,5 млн руб.), а также двух гостиничных корпусов (15 и 26 млн руб.).

Все закупки провели у единственного поставщика по ФЗ №223, документация по ним на сайте госзакупок не публикуется. Исполнитель также не указан. «Ъ-Приволжье» направил в региональное правительство запрос, чтобы уточнить, чем вызвана корректировка проекта и скажется ли она на сроках его реализации.

Как писал «Ъ-Приволжье», кампус будут сдавать очередями. В общежития в районе улиц Малой Ямской и Большие Овраги первых студентов рассчитывают заселить в 2025 году. Проект строительства главного корпуса на улице Дальней получил разрешение на строительство в марте этого года. На момент подписания концессионного соглашения в 2022 году власти рассчитывали сдать первые общежития весной 2024 года, а все корпуса — к 2026 году. Общая стоимость строительства кампуса составляет 41 млрд руб., включая 19,3 млрд средств федерального гранта.

Галина Шамберина