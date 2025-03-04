Проект главного корпуса нижегородского ИТ-кампуса прошел госэкспертизу

ФАУ «Главгосэкспертиза» выдало положительное заключение на проект строительства главного учебного корпуса ИТ-кампуса на улице Дальней в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 3 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Фото: «Архитектурное бюро Студия 44» Эскизный проект строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Фото: «Архитектурное бюро Студия 44»

Проектно-сметную документацию готовили нижегородское ООО «Фронт Геология» и семь компаний из Санкт-Петербурга: «Проектное бюро Бурданова», «М2», «ПБ-Групп», «Силко», «Комплит Инжиниринг», «Технологический проект» и «Архитектурное бюро Студия 44».

По информации «Главгосэкспертизы», общая площадь здания составит больше 34 тыс. кв. м. Здесь одновременно смогут обучаться 2850 студентов и работать 152 человека в смену.

Как писал «Ъ-Приволжье», на строительство дороги к кампусу в 2025-2026 годах из бюджета выделили почти 300 млн руб.

ИТ-кампус «Неймарк» будет рассчитан на обучение 7 тыс. человек. Объекты кампуса, в том числе учебные корпуса, гостиницы для студентов и сотрудников на 4,5 тыс. человек и инфраструктуру, разместят на трех площадках: один учебный корпус вместе с комплексом общежитий построят рядом со студгородком ННГУ на проспекте Гагарина, второй — в районе улиц Шевченко и Дальней, еще один комплекс гостиниц — на улице Большие Овраги. Первую очередь кампуса планируют открыть в 2025 году.

Галина Шамберина