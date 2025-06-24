Регулятор творчества

Белый дом работает над формированием комплексной системы поддержки креативных индустрий. Власти рассчитывают, что благодаря помощи вклад «творческого» бизнеса в экономику к 2030 году увеличится до 6% (в 2024 году — 4,1%). Одна из главных задач — четко определить границы креативных индустрий, отметил на стратегической сессии правительства глава Минэкономики Максим Решетников: сейчас ОКВЭД не всегда адекватно отражает отраслевую действительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Развитие креативной экономики обсудили участники профильной стратегической сессии у Михаила Мишустина 24 июня. Сектор включает в себя 16 направлений, в первую очередь — интеллектуальной деятельности, где главным ресурсом являются идеи и человеческий капитал, отметил премьер-министр. По итогам 2024 года доля «творческого» бизнеса в ВВП РФ, по данным Росстата, составила 4,1% (7,5 трлн руб.) — к 2030 году благодаря господдержке власти рассчитывают увеличить ее до 6% (см. “Ъ” от 23 июня). «Перед нами стоит задача сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий с учетом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральной и региональной власти…» — отметил Михаил Мишустин.

Ранее Минэкономики составило предварительный перечень креативных индустрий — в проекте более 50 видов деятельности по 16 направлениям.

Это народные художественные промыслы, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода, книжное дело, исполнительские искусства, кино, телепрограммы и фильмы, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия и музыка (см. “Ъ” от 17 февраля).

Для выстраивания эффективной поддержки одна из главных задач — четко определить границы индустрий: разобраться с ОКВЭД и состыковать их с реестрами предприятий креативных индустрий, заявил на стратсессии глава Минэкономики Максим Решетников. Классификатор ОКВЭД не всегда адекватно отражает отраслевую реальность: так, многие компании, значительная часть выручки которых формируется за счет креативных продуктов, формально относятся к другим секторам. Минэкономики предлагает перейти от классификации «креативного» бизнеса по формальному ОКВЭД к учету фактической структуры выручки, сформировать реестр креативных индустрий и донастроить классификатор — детализировать коды, выделив более узкие подклассы (например, отдельный код для разработки видеоигр и интерактивного ПО), а также ввести новые специализированные коды для появившихся профессий и индустрий.

Кроме того, в ведомстве считают необходимым увязать региональные системы управления (на этом уровне по закону о развитии творческих индустрий, 330-ФЗ от 8 августа 2024 года, сконцентрирована господдержка «креатива», см. “Ъ” от 5 августа 2024 года) с федеральной (где 16 индустрий курируют шесть ведомств). «Все это нужно скоординировать в единую систему управления — для достижения национальных целей и реализации единого плана»,— отметил Максим Решетников.

Для развития «творческого» бизнеса регионам нужны не только инструменты (знания, инфраструктура, специфические точечные решения), но и институциональные основы управления индустриями, считают в Минэкономики. Для этого в ведомстве предлагают регионам принять свою законодательную базу и развернуть комплекс институтов поддержки креативных индустрий.

Еще один вызов — решение кадрового вопроса. Рынку нужны не просто программисты, а продюсеры, гейм-дизайнеры, арт-менеджеры — специалисты нового склада.

Выходом из ситуации в ведомстве видят выстраивание вертикали непрерывного образования, в том числе за счет ее интеграции в федпроект «Профессионалитет» для обеспечения колледжей прямым заказом от индустрии на подготовку кадров.

Также нужно разобраться с защитой интеллектуальной собственности. «Если перестанем защищать контент ушедших с рынка компаний, население отучится платить и за российский контент. При этом, если защищаем всех, нужно подумать о сборах в пользу западных правообладателей: возможно, стоит их направить на защиту своих»,— заявил Максим Решетников. Кроме того, требуется решить задачу экспорта: как заметил в своем выступлении Михаил Мишустин, многие российские творческие продукты уже сейчас пользуются спросом за рубежом.

Венера Петрова