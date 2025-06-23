Что мы натворили

В первом квартале 2025 года доля валовой добавленной стоимости (ВДС) креативной экономики в ВВП РФ составила 3,4% (1,5 трлн руб. в текущих ценах), увеличившись в годовом выражении на 0,3 процентного пункта (в первом квартале 2023 года — 3,1%, или 1,2 трлн руб.), сообщил Росстат. С июня 2025 года служба ежеквартально будет наблюдать данные по ВДС, отмечают в Росстате. Ретроспективный расчет квартальных данных осуществлен до 2017 года. Ранее Росстат публиковал данные только в ежегодном разрезе (см. “Ъ” от 12 января 2024 года). Так, в 2024 году вклад «творческого» бизнеса в экономику составил 4,1%, или 7,5 трлн руб. (рост на 3,8% по сравнению с 2023 годом, когда вклад оценивался в 6 трлн руб.).

К креативной экономической деятельности Росстат относит более 50 видов бизнеса по ОКВЭД-2 (от пошива нательного белья по индивидуальному заказу до деятельности композиторов), охватывающих 13 индустрий. Это архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимационная продукция, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение (ПО), игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа и журналистика, а также гастрономия.

Кроме того, впервые Росстат рассчитал долю ВДС креативной экономики в валовом региональном продукте субъектов РФ за период 2019–2023 годов. Самые высокие показатели в 2023 году зафиксированы в Москве (10,1%), Санкт-Петербурге (4,6%), Новосибирской области (4,2%), Дагестане (4%) и Калининградской области (3,8%). Соответствующие данные необходимы властям для отслеживания динамики развития креативных индустрий, на основе которой на федеральном и региональном уровнях будут приниматься управленческие решения, в том числе о введении новых мер поддержки этого бизнеса, отмечают в Росстате.

Напомним, точечной помощью власти рассчитывают увеличить долю «творческого» бизнеса в экономике РФ — согласно утвержденной правительством еще в 2021 году Концепции развития творческих индустрий до 2030 года, их вклад в ВВП должен вырасти до 6%. При этом профильный закон (330-ФЗ от 8 августа 2024 года), вступивший в силу с 5 февраля 2025 года, де-факто передает вопросы господдержки «креатива» в ведение регионов (см. “Ъ” от 5 августа 2024 года). На пленарной сессии ПМЭФ, прошедшей 20 июня, президент Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики и подумать о запуске соответствующего федпроекта.

Венера Петрова