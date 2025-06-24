WSJ: Россия «оказала Ирану холодный прием» после атаки Израиля

«До авиаударов Израиля по Ирану Тегерану обещали военную помощь», но в итоге «Москва ограничилась лишь словами». Такой вывод делает The Wall Street Journal (WSJ), анализируя итоги встречи российского президента Владимира Путина с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи. Как отмечает WSJ, когда в начале этого года Владимир Путин встречался в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, стороны подписали договор о новом стратегическом партнерстве.

Теперь же, пишет издание, спустя более недели с начала обстрелов территории Ирана Израилем и авиаударов США по ядерному объекту Фордо, от этого стратегического партнерства «мало толку». В ходе вчерашней встречи с Аббасом Аракчи президент РФ, как пишет WSJ, «с каменным лицом» дал оценку американским ударам, назвав их неоправданными и неспровоцированными, и сказал, что Россия хочет помочь иранскому народу. При этом Владимир Путин, указывает издание, «не заикнулся о военной помощи», а предложил обсудить возможный выход из конфликта.

Ссылаясь на оценки аналитиков, WSJ пишет, что вряд ли Москва окажет военную помощь Ирану, желая избежать эскалации насилия, что чревато серьезными последствиями как для Ирана, так и для России. Издание также считает, что эта позиция «вряд ли удовлетворит — или удивит — Иран, который и прежде испытывал разочарования» от отношений с Россией.

Как мировые СМИ отреагировали на заявления о перемирии между Ираном и Израилем — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская