Красноярский губернатор настоял на своем

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края 15 мая одобрили во втором, окончательном чтении реформу региональной системы местного самоуправления (МСУ). Она предусматривает радикальное (с 472 до 39) сокращение числа муниципальных образований и переход на «губернаторскую» модель избрания их глав. Инициатива вызвала протест со стороны местных жителей, недовольных упразднением своих муниципалитетов, но на итоговый результат это никак не повлияло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реформа, инициированная губернатором Михаилом Котюковым, претворяет в жизнь положения нового федерального закона, который дает региональным властям право переходить с двухуровневой системы МСУ на одноуровневую при одновременном укрупнении муниципалитетов. Сейчас в Красноярском крае 472 муниципальных образования, включая 17 городских и 12 муниципальных округов, 32 муниципальных района, а также 389 сельских и 22 городских поселения. 19 июня, после вступления закона в силу, их останется всего 39: 6 городских округов и 33 муниципальных. Также изменится порядок отбора муниципальных глав: они будут избираться депутатами только из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Напомним, законопроект был вынесен на рассмотрение краевого парламента без предварительного обсуждения, что вызвало недовольство красноярцев, чьи муниципалитеты будут упразднены в ходе реформы (см. “Ъ” от 17 апреля). После первого чтения они стали массово записывать видеообращения с жалобами к президенту (ролики в соцсетях, в частности, опубликовали жители Партизанского, Манского, Сухобузимского, Тасеевского и других районов) и выходить на митинги. Пост Михаила Котюкова в Telegram-канале, посвященный реформе, набрал более 2 тыс. комментариев и свыше 100 тыс. дизлайков.

Однако на результат это почти никак не повлияло. 15 мая председатель парламентского комитета по государственному устройству, законодательству и МСУ Галина Ампилогова сообщила, что ко второму чтению законопроект претерпел лишь незначительные изменения. В частности, губернатор предложил дать ряду вновь образуемых муниципальных образований названия «с учетом сохранения исторической идентичности», а также скорректировать порядок формирования некоторых окружных советов. Еще несколько поправок главы региона коснулись нюансов организации работы на местах в переходный период, на который отводится год.

Внести концептуальные изменения в законопроект и учесть мнение жителей ряда муниципалитетов попытался руководитель фракции ЛДПР Алексей Бойков, но все девять его предложений были отклонены. «На реформу уйдут миллиарды рублей. Это тысячи печатей, табличек, вывесок, удостоверений, изменение огромного числа законов, постановлений и распоряжений. Какая из этого получится экономия, ни я, ни жители края не понимаем»,— с сожалением констатировал либерал-демократ. Против реформы также высказались коммунисты. «Ко второму чтению почему-то исчезло наименование Партизанского района. Мы тем самым лишаем себя исторической памяти»,— заявил заместитель руководителя фракции КПРФ Александр Ратахин, напомнив, что «жители района победили колчаковцев во время Гражданской войны».

Другие политические силы инициативу губернатора поддержали. Так, единоросс Егор Васильев назвал реформу своевременной, поскольку предложенная Михаилом Котюковым модель административно-территориального управления будет «больше подходить под новую систему бюджетирования, финансового планирования и целеполагания». Действующая же система, по его словам,— это «аквариум, в котором маленькие золотые рыбки соседствуют с морскими гигантами». «Изменения преследуют две цели: уменьшить эту разнородность наших муниципальных образований и выстроить по-армейски четкую систему государственного и муниципального управления»,— резюмировал господин Васильев.

Перед голосованием спикер заксобрания Алексей Додатко («Единая Россия») предостерег коллег от «чрезмерной политизации темы». В результате законопроект поддержали 36 депутатов, против высказались шестеро.

Красноярский политолог Сергей Комарицын называет реформу системы МСУ без учета мнения жителей опасным прецедентом. «Большого, тем более организованного протеста, конечно, не будет. Но недовольство в упраздненных муниципалитетах, в том числе в важных для самой власти социальных группах, останется, и это так или иначе будет сказываться»,— предостерегает эксперт.

Михаил Кичанов, Новосибирск; Андрей Прах