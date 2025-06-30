Повышение русификации

Принятый в мае закон о локализации машин, используемых в качестве легковых такси, вызвал неоднозначную реакцию как у представителей отрасли, так и у пассажиров. «Ъ-Review» разбирался, на какие автомобили распространяется нововведение, а также что будет с сервисами такси, самозанятыми водителями и ценами на поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

C марта 2026 года, согласно принятому закону о локализации автомобилей, используемых в легковых такси, водителей пересаживают на российские машины. Переход, как обещают чиновники, резким не будет — подразумевается так называемый адаптационный период. Иномарки, уже внесенные в региональные реестры такси, смогут продолжать работу до списания. Еще исключения — по регионам: для Калининградской области и Сибирского федерального округа дана отсрочка до 1 марта 2028 года, для Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

Как только закон вступит в силу, автомобиль для включения его в реестр такси должен будет соответствовать одному из требований: либо достигать уровня локализации, установленного для госзакупок (сейчас 3200 баллов), либо быть произведенным в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Возможен и допуск машины, выпущенной по более позднему СПИК, но это потребует отдельного решения правительства. С 2033 года единственным условием включения в реестр станет количество баллов локализации.

Собеседники «Ъ-Review» напоминают, что премиальных тарифов нововведение фактически не касается, поскольку это другой вид перевозок.

«Бизнес-такси — это перевозка по заказу, без шашечек, принятый закон здесь не работает»,— рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Это подтверждают в сервисе «Максим», уточняя, что такси работает в ценовых сегментах эконом и комфорт. «При заказе в тарифах “бизнес” и выше через крупнейшие агрегаторы поездки осуществляются на основании договора перевозки по заказу, а это не такси, на них норма о локализации не распространяется»,— поясняют в компании.

На чем будем ездить

По данным источников «Ъ-Review», по первому параметру проходит линейка Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Aurа) и продукция УАЗа (Patriot и Hunter). По второму — производимые на липецком «Моторинвесте» Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space) и Voyah (Free, Dream). Марка «Москвич» c моделями 3, 3е, 6 и 8 также подпадает под требования, поскольку входит в СПИК КамАЗа.

Автомобили, производимые на «перезапущенных заводах» совместно с китайскими партнерами, ранее принадлежавшие иностранным компаниям, под требования закона о такси, по данным источников «Ъ-Review», не подходят. Они остаются преемниками СПИК, заключенных в 2019 году, и не соответствуют необходимому уровню локализации. Речь о брендах Tenet и Solaris, которые производятся на экс-заводах Volkswagen и Hyundai соответственно (принадлежат компании «Арт-Финанс»), X-Сite (автозавод «Санкт-Петербург», бывший Nissan), Exeed (бывший завод Mercedes, которым владеет «Автодом»). Также необходимым параметрам не соответствуют китайские автомобили BAIC, Kaiyi и SMW, выпускаемые на калининградском «Автоторе», и Citroen C5 Aircross, собираемый «Автомобильными технологиями» на «ПСМА Рус» в Калуге.

Согласно документу, в требования закона не вписывается иностранный и локализованный в РФ автопроизводитель Haval. Компания заключала СПИК до 2022 года, а модели, выпускаемые на заводе под Тулой, по сведениям «Ъ-Review», пока не набирают 3200 баллов.

Официального перечня допущенных к работе в такси автомобилей пока нет, но он будет подготовлен Минпромторгом, обещают в министерстве, до конца текущего года.

Реакция отрасли

Опрошенные «Ъ-Review» собеседники в отрасли не ждут резких изменений в связи с принятием закона. «Уже внесенные в реестр легковых такси автомобили остаются там бессрочно, пока их не снимут с учета в ГАИ, не исключит уполномоченный орган за какое-либо нарушение или владелец сам не подаст заявление на исключение своего авто из реестра»,— напоминают в сервисе по заказу такси «Максим».

Однако есть множество нюансов и сложностей, соглашаются эксперты и участники рынка. В частности, в сервисе «Максим» указывают на возможный риск того, что автопроизводители не будут учитывать требования отрасли, а станут производить машины, исходя из своих экономических интересов по принципу «покупай что дают». Как ранее стало известно «Ъ-Review», Общественный совет по развитию такси предложил принять госстандарт для производителей машин, задействованных в пассажирских легковых перевозках. Среди основных требований — двигатель мощностью 100–150 л. с., расход топлива 5–7 л на 100 км, возможность работать без капремонта не менее 300 тыс. км, передний привод и автоматическая коробка передач, заводская гарантия не менее трех лет. А стоимость в базовой комплектации не должна превышать 1–1,5 млн руб.

Главный лоббист закона АвтоВАЗ отмечает, что находится в прямом диалоге с представителями отрасли такси и уже разрабатывает для них выгодные предложения. «Такси и таксопарки — наши важные клиенты. При этом мы рассчитываем на диалог в обоих направлениях»,— заявляют в компании.

В сервисе «Максим» считают, что ограничение конкуренции не приведет к достижению технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности, который, подчеркивают в компании, достигается совсем другими методами.

«Основные выгоды получают, конечно, автопроизводители. Больше всего пострадают именно пассажиры с точки зрения того, что у них не будет альтернатив»,— уверен глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В «Яндекс Такси» комментировать тему «Ъ-Review» не стали, однако ранее уточняли, что закон потребует «существенной адаптации» отрасли.

Проблема самозанятых

Рынок такси характеризуется высокой текучестью, напоминает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, на него постоянно приходят новые водители, особенно самозанятые, которые работают на личных, семейных автомобилях,— именно эта категория часто обеспечивает доступность сервиса, особенно в регионах. «После вступления закона в силу, если их автомобиль не будет соответствовать требованиям локализации, они не смогут легально зарегистрироваться в реестре такси. Даже если машина новая, технически исправная и полностью подходит для работы, она может не пройти по требуемым критериям»,— поясняет госпожа Зарипова. В результате, полагает эксперт, такие водители, скорее всего, просто не придут работать в отрасль, что приведет к снижению числа перевозчиков.

Второй риск — уход части водителей в серую зону, уверена Ирина Зарипова. Те, кто не сможет легализовать свою работу, продолжает эксперт, могут начать подрабатывать нелегально: принимать заказы через чаты, по телефону или даже просто подбирать пассажиров на вокзалах и в аэропортах. Это создает риски для безопасности пассажиров, отмечает она.

В сервисе «Максим» вторят, что наиболее пострадает сегмент самозанятых перевозчиков, которые стремились работать легально. «В отличие от таксопарков у них нет инвестиционных средств на замену автомобиля, нет для этого финансовых инструментов, кроме коммерческого автокредита для физлиц, нет субсидий и льготных программ. Те перевозчики, которые не имеют финансовой возможности или желания переходить на отечественный автопром, уйдут с рынка такси. В то же время вход на зарегулированный рынок для новых участников затруднен. В регионах и без того небольшой легальный рынок такси уменьшится, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Будут развиваться другие виды легковых пассажирских перевозок — как легальные, так и нелегальные, в обход агрегаторов, через чаты в соцсетях и мессенджерах»,— рассказывают в компании.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская напоминает, что, согласно данным Аналитического центра при правительстве РФ, в течение пяти-семи лет из отрасли может уйти половина водителей.

В первую очередь это коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые работают на своих машинах, уточняет она.

Что будет с ценами

Опрошенные «Ъ-Review» эксперты ожидают, что нововведение, вероятнее всего, повлияет на рост цен на услуги такси. По мнению госпожи Зариповой, сокращение числа водителей приведет к дефициту, а дефицит — к росту тарифов и увеличению времени ожидания автомобиля. «Уход части водителей при текущем спросе и снижении предложения может повлиять на стоимость — цены вырастут на 30–40%. Если все оставить как есть»,— считает Илья Зотов.

В «Максиме» добавляют, что запрет на использование в такси нелокализованных автомобилей однозначно будет способствовать дальнейшему росту цен на продукцию отечественного автопрома.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Наталия Мирошниченко