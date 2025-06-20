«Архаичные» в войне

Исход войны Ирана против могущественной коалиции Соединенных Штатов и Израиля с вовлечением потенциалов почти доброго десятка стран не предрешен. Непонятно, какой баланс сил возникнет после завершения боевых действий. Война идет «на тоненького», и любой «черный лебедь» может стать определяющим фактором конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперт РСМД Георгий Асатрян

Фото: архив Георгия Асатряна Эксперт РСМД Георгий Асатрян

Фото: архив Георгия Асатряна

Тегеран воюет преимущественно системами, созданными самим Ираном. Израиль — используя в основном американскую технику и оборонительные механизмы стран региона и натовских структур. В первый день войны Иран оказался в глубоком нокдауне. Имитация переговорного процесса, отвлечение внимания и ночные диверсии и авиаудары нанесли ему серьезный урон. Иран допустил серьезные ошибки, которые касаются как дипломатии, так и военного дела.

Переоценивать понесенный Тегераном урон, однако, не стоит. Уже воспетая «гениальная операция "Моссада"» не возымела ожидаемого эффекта. Уничтожение военного руководства не стало тем, что ожидали американские и израильские аналитики. Система управления была восстановлена достаточно быстро.

Убийство военных и ученых не новость для Ирана. Диверсионно-террористические методы применялись давно. Физиков-ядерщиков в стране и за ее пределами у Ирана больше, чем у всех остальных стран региона, вместе взятых. А у каждого руководителя военных подразделений и ксировских структур много заместителей — как официальных, так и нет.

Фотогалерея Убитые Израилем военные и ученые Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Командующий КСИР в 2019–2025 годах, генерал-майор Хоссейн Салами. В январе 2020 года публично извинился за гибель 176 человек на борту украинского пассажирского самолета, ошибочно сбитого иранскими ПВО. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Начальник генштаба ВС Ирана в 2016–2025 годах, генерал-майор Мохаммад Багери. Отвечал за стратегическое взаимодействие между армией Ирана и КСИР. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану Фото: Iranian Army / WANA / Reuters Назначенный 13 июня 2025 года начальник центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал-майор Али Шадмани. В октябре 2024 года был включен в санкционный список ЕС из-за координации поставок оружия в Россию. Погиб 17 июня 2025 года в ходе ночных авиаударов Израиля по Ирану Фото: KHAMENEI.IR / AFP / East News Командующий базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» в 2016-2025 годах, генерал-майор Голам-Али Рашид. В 2021 году открыто заявил о связи страны с шестью проиранскими группировками. Погиб во время израильских ударов по Ирану 13 июня 2025 года Фото: Tasnim News Командующий воздушно-космическими силами КСИР в 2009-2025 годах Амир Али Хаджизаде. В феврале 2023 года заявил, что Иран разработал ракету дальностью 1650 км, и пригрозил убить президента США Дональда Трампа. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по командному центру в Иране Фото: khamenei.ir Замначальника генштаба по оперативной работе с 2016 года, бригадный генерал Мехди Раббани. Погиб 14 июня 2025 года в результате израильских ударов по Ирану Фото: khamenei.ir Глава разведки КСИР Мухаммед Каземи. О его гибели после ударов Израиля по зданию КСИР стало известно 15 июня 2025 года Фото: Hamed Malekkpour / Tasnim News Командующий штабом ПВО Давуд Шейхиан. Погиб 15 июня 2025 года после израильских ударов по Ирану Фото: Tasnim News Командующий силами «Кудс» Исмаил Гани, преемник убитого в результате удара США в январе 2020 года Касема Сулеймани. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля Фото: Tasnim News / WANA / Reuters Физик-ядерщик и бригадный генерал КСИР Ферейдун Аббаси-Давани. В 2011-2013 возглавлял Организацию по атомной энергии Ирана и отвечал за реализацию ядерной программы. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля Фото: Herwig Prammer / Reuters Президент Исламского университета Азад в Тегеране, физик-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Ирану Фото: Erfan Kouchari / Tasnim News Физик-ядерщик Абдул Хамид Минучехр убит в результате массированной атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня. Был преподавателем и деканом факультета ядерной инженерии Фото: donya-e-eqtesad.com Заместитель главы разведки КСИР Хассан Мохакик (справа). Ликвидирован Армией обороны Израиля 15 июня 2025 года Фото: Hamed Malekpour / Tasnim News Следующая фотография 1 / 13 Командующий КСИР в 2019–2025 годах, генерал-майор Хоссейн Салами. В январе 2020 года публично извинился за гибель 176 человек на борту украинского пассажирского самолета, ошибочно сбитого иранскими ПВО. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Начальник генштаба ВС Ирана в 2016–2025 годах, генерал-майор Мохаммад Багери. Отвечал за стратегическое взаимодействие между армией Ирана и КСИР. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану Фото: Iranian Army / WANA / Reuters Назначенный 13 июня 2025 года начальник центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал-майор Али Шадмани. В октябре 2024 года был включен в санкционный список ЕС из-за координации поставок оружия в Россию. Погиб 17 июня 2025 года в ходе ночных авиаударов Израиля по Ирану Фото: KHAMENEI.IR / AFP / East News Командующий базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» в 2016-2025 годах, генерал-майор Голам-Али Рашид. В 2021 году открыто заявил о связи страны с шестью проиранскими группировками. Погиб во время израильских ударов по Ирану 13 июня 2025 года Фото: Tasnim News Командующий воздушно-космическими силами КСИР в 2009-2025 годах Амир Али Хаджизаде. В феврале 2023 года заявил, что Иран разработал ракету дальностью 1650 км, и пригрозил убить президента США Дональда Трампа. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по командному центру в Иране Фото: khamenei.ir Замначальника генштаба по оперативной работе с 2016 года, бригадный генерал Мехди Раббани. Погиб 14 июня 2025 года в результате израильских ударов по Ирану Фото: khamenei.ir Глава разведки КСИР Мухаммед Каземи. О его гибели после ударов Израиля по зданию КСИР стало известно 15 июня 2025 года Фото: Hamed Malekkpour / Tasnim News Командующий штабом ПВО Давуд Шейхиан. Погиб 15 июня 2025 года после израильских ударов по Ирану Фото: Tasnim News Командующий силами «Кудс» Исмаил Гани, преемник убитого в результате удара США в январе 2020 года Касема Сулеймани. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля Фото: Tasnim News / WANA / Reuters Физик-ядерщик и бригадный генерал КСИР Ферейдун Аббаси-Давани. В 2011-2013 возглавлял Организацию по атомной энергии Ирана и отвечал за реализацию ядерной программы. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля Фото: Herwig Prammer / Reuters Президент Исламского университета Азад в Тегеране, физик-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Ирану Фото: Erfan Kouchari / Tasnim News Физик-ядерщик Абдул Хамид Минучехр убит в результате массированной атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня. Был преподавателем и деканом факультета ядерной инженерии Фото: donya-e-eqtesad.com Заместитель главы разведки КСИР Хассан Мохакик (справа). Ликвидирован Армией обороны Израиля 15 июня 2025 года Фото: Hamed Malekpour / Tasnim News Смотреть

В целом Израиль (который действует не в одиночестве, а в составе могущественной коалиции, а это важный фактор в определении исхода военных конфликтов) успешно доминирует над западной частью иранского неба.

Но Иран больше Израиля в 75 раз, и восточные районы страны в целом остаются не сильно задетыми и используются для запуска баллистических ракет.

Ядерная программа пока не затронута, а удары по важным объектам в провинциях Кум и Исфахан серьезного результата не дали. По всей видимости, без прямого участия американских бомбардировщиков сделать это будет очень сложно.

Пока режим аятолл стоит вполне крепко. Пусть даже достаточно массовые протесты в поддержку режима и были организованы ксировскими структурами. А массовая инфильтрация агентуры — серьезный показатель как провала иранских сил безопасности, так и глубоких погрешностей догматизма политсистемы.

Израиль и США недооценили иранские технологические ресурсы и «упрямство» режима. Иран не является «отсталым» и «архаичным» обществом. По всей видимости, несмотря на пропаганду Запада, Иран войну пока не проигрывает. Политсистем, где власть (государство) доминирует над обществом, не так мало в мире. Скорее наоборот, их большинство. Исторический взгляд показывает, что такие общества — наиболее распространенная форма, а значит, в какой-то степени и общественная норма. Напротив, политэкономические структуры, где высоко развиты принципы сдержек и противовесов, действенного разделения властей и недоминирования кого-то над кем-то скорее исключения, а не расхожая практика. А при тщательном рассмотрении многие подобные системы зачастую искусно «рисуют» вовлеченность широких институтов и масс, но не являются таковыми на практике. На Востоке еще не было придумано политсистем, где не было бы доминанта. Да и вообще, где они были придуманы в реальности?

Не понимая иранскую политэкономическую систему и культурные особенности, коалиция «цивилизованных» и «развитых» попали в непростую ситуацию.

Так называемые отсталость и архаичность оказались в реальности силой.

Американцам пришлось тащить в регион три авианосца. Из-за «отсталости» Ирана на авиабазе Диего-Гарсия приходится держать такое количество «стратегов». А президенту Трампу пришлось срочно покинуть саммит G7 и направиться в Ситуационную комнату. Делать выводы слишком рано. В конце концов, это только первая неделя войны.

Георгий Асатрян, замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, эксперт РСМД