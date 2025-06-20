«Архаичные» в войне
Эксперт РСМД Георгий Асатрян — о том, почему Иран преждевременно считать проигравшей стороной
Исход войны Ирана против могущественной коалиции Соединенных Штатов и Израиля с вовлечением потенциалов почти доброго десятка стран не предрешен. Непонятно, какой баланс сил возникнет после завершения боевых действий. Война идет «на тоненького», и любой «черный лебедь» может стать определяющим фактором конфликта.
Эксперт РСМД Георгий Асатрян
Фото: архив Георгия Асатряна
Тегеран воюет преимущественно системами, созданными самим Ираном. Израиль — используя в основном американскую технику и оборонительные механизмы стран региона и натовских структур. В первый день войны Иран оказался в глубоком нокдауне. Имитация переговорного процесса, отвлечение внимания и ночные диверсии и авиаудары нанесли ему серьезный урон. Иран допустил серьезные ошибки, которые касаются как дипломатии, так и военного дела.
Переоценивать понесенный Тегераном урон, однако, не стоит. Уже воспетая «гениальная операция "Моссада"» не возымела ожидаемого эффекта. Уничтожение военного руководства не стало тем, что ожидали американские и израильские аналитики. Система управления была восстановлена достаточно быстро.
Убийство военных и ученых не новость для Ирана. Диверсионно-террористические методы применялись давно. Физиков-ядерщиков в стране и за ее пределами у Ирана больше, чем у всех остальных стран региона, вместе взятых. А у каждого руководителя военных подразделений и ксировских структур много заместителей — как официальных, так и нет.
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Убитые Израилем военные и ученые
В целом Израиль (который действует не в одиночестве, а в составе могущественной коалиции, а это важный фактор в определении исхода военных конфликтов) успешно доминирует над западной частью иранского неба.
Но Иран больше Израиля в 75 раз, и восточные районы страны в целом остаются не сильно задетыми и используются для запуска баллистических ракет.
Ядерная программа пока не затронута, а удары по важным объектам в провинциях Кум и Исфахан серьезного результата не дали. По всей видимости, без прямого участия американских бомбардировщиков сделать это будет очень сложно.
Пока режим аятолл стоит вполне крепко. Пусть даже достаточно массовые протесты в поддержку режима и были организованы ксировскими структурами. А массовая инфильтрация агентуры — серьезный показатель как провала иранских сил безопасности, так и глубоких погрешностей догматизма политсистемы.
Израиль и США недооценили иранские технологические ресурсы и «упрямство» режима. Иран не является «отсталым» и «архаичным» обществом. По всей видимости, несмотря на пропаганду Запада, Иран войну пока не проигрывает. Политсистем, где власть (государство) доминирует над обществом, не так мало в мире. Скорее наоборот, их большинство. Исторический взгляд показывает, что такие общества — наиболее распространенная форма, а значит, в какой-то степени и общественная норма. Напротив, политэкономические структуры, где высоко развиты принципы сдержек и противовесов, действенного разделения властей и недоминирования кого-то над кем-то скорее исключения, а не расхожая практика. А при тщательном рассмотрении многие подобные системы зачастую искусно «рисуют» вовлеченность широких институтов и масс, но не являются таковыми на практике. На Востоке еще не было придумано политсистем, где не было бы доминанта. Да и вообще, где они были придуманы в реальности?
Не понимая иранскую политэкономическую систему и культурные особенности, коалиция «цивилизованных» и «развитых» попали в непростую ситуацию.
Так называемые отсталость и архаичность оказались в реальности силой.
Американцам пришлось тащить в регион три авианосца. Из-за «отсталости» Ирана на авиабазе Диего-Гарсия приходится держать такое количество «стратегов». А президенту Трампу пришлось срочно покинуть саммит G7 и направиться в Ситуационную комнату. Делать выводы слишком рано. В конце концов, это только первая неделя войны.