Филиал «Почты России» в Башкирии получил предостережение от Гострудинспекции

Гострудинспекция Башкирии объявила предостережение региональному Управлению федеральной почтовой связи (филиалу АО «Почта России»), сообщает пресс-служба надзорного органа. Поводом для такой меры стали сведения о возможном нарушении прав сотрудников, работающих в почтовых отделениях в Стерлитамаке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, накануне в соцсетях и СМИ была опубликована информации об изменении режима работы отделений почты без согласия персонала. Приказом работодателя рабочий день якобы начинался в 9:00 и продолжался 12 часов без перерыва на обед.

«Организации предписано обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса, предоставлять сотрудникам работу в соответствии с теми условиями, которые прописаны у них в трудовых договорах. Их изменение возможно лишь при обоюдном согласии сторон, что оформляется допсоглашением, а не приказом работодателя»,— предупреждает трудовая инспекция.

18 июня телеканал UTV со ссылкой на правозащитника Дмитрия Черкасова опубликовал информацию о планируемой забастовке работников двух почтовых отделений в Стерлитамаке из-за низкой зарплаты, большого объема работы и изменения режима работы без согласования с персоналом. На следующий день телеканал сам же опроверг эти сведения.

Идэль Гумеров