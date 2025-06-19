Bloomberg: США готовятся ударить по Ирану в ближайшие дни

Власти США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, это говорит о том, что Вашингтон создает инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном. Тем не менее, ситуация все еще развивается и может измениться, сообщили источники.

По словам одного из собеседников Bloomberg, высшие руководители нескольких федеральных агентств также начали готовиться к атаке.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов. По информации WSJ, господин Трамп уже утвердил план атаки по Ирану.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Лев показывает когти».