Песков рассказал об «очень живых дискуссиях» насчет будущего экономики России

В экономическом блоке правительства и администрации президента идут «очень живые дискуссии» о дальнейшем развитии экономики России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время ежедневного брифинга господина Пескова спросили, можно считать официальной позицией администрации президента заявление ее замруководителя Максима Орешкина о том, что модель роста экономики России последних лет исчерпала себя.

«Если вы внимательно анализировали последние выступления главы государства, экономические части этих выступлений, то вы в них найдете очень много созвучного по этому тезису»,— ответил господин Песков.

Он добавил, что сейчас и в правительстве, и в администрации президента «все сосредоточены на том, что нужно принимать те меры, которые позволят не сбавлять тех темпов развития, на которые удалось выйти за последние годы».

В опубликованном сегодня интервью журналу «Эксперт» замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что нынешняя модель роста экономики России себя исчерпала, и нужно выходить на новый технологический уровень. Далее в интервью он рассуждает о том, как цифровые платформы будут влиять на переустройство экономических процессов.