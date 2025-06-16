Орешкин: модель роста экономики России себя исчерпала

Нынешняя модель роста экономики России себя исчерпала, и, чтобы продолжать развитие нужно сделать не шаг вперед, а выйти на следующую технологическую ступень. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил замглавы администрации президента и бывший глава Минэкономики Максим Орешкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала»,— сказал господин Орешкин.

Далее в интервью он рассуждает о влиянии цифровых платформ на переустройство экономики. В отличие от традиционных фирм у платформ нет проблемы с масштабированием. «Ровно наоборот. Чем больше платформа — тем она эффективнее»,— отметил господин Орешкин.

По его словам, сейчас платформы положительно влияют на экономику и регулировать их не нужно. «Важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста»,— сказал господин Орешкин.

В будущем он видит два подхода в регулировании: по примеру естественных монополий — регулирование тарифов, либо создание конкурентной среды. К примеру, сделать открытыми массивы данных, которые есть у платформ, чтобы к ним был доступ у стартапов. Однако здесь возникает риск поглощениях стартапов большими игроками, отметил господин Орешкин.