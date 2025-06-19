Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле

Сбербанк (MOEX: SBER) ожидает, что Центробанк (ЦБ) продолжит смягчение денежно-кредитной политики. По прогнозу кредитной организации, в июле ЦБ снизит ключевую ставку до 19%, к концу года — до 17%, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин.

По его словам, уменьшение инфляционного давления и возвращение экономики к траектории сбалансированного роста позволили ЦБ впервые за три года снизить ставку до 20%. В Сбербанке считают, что инфляция «заметным образом сократилась».

«Она за последнюю наблюдаемую нами неделю была 0,03% — это близко к нулю,— сказал господин Ведяхин в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.— И это значит, что на годовом балансе это 4–5% — это соответствует цели ЦБ».

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к сбалансированному росту. При этом в ЦБ обещали поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2026 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».