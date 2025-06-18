Павел Дуров игнорирует сообщения от Эмманюэля Макрона в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью журналу Le Point, что не отвечает в своем месседжере на сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Долгое время он мог отправлять мне сообщения в Telegram на самые разные темы»,— сказал господин Дуров. Он отметил, что в последний раз общался с французским президентом в день своего заявления о румынских выборах. «Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил»,— подчеркнул основатель Telegram.

Ранее Павел Дуров заявил, что руководство одного государства попросило мессенджер «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» в преддверии президентских выборах в стране. Он не уточнил, о каком именно государстве речь, но приложил к своему сообщению эмодзи багета. Консервативный кандидат в Румынии Джордже Симион свои выборы в итоге проиграл и подал в Конституционный суд страны ходатайство об отмене итогов голосования. Суд ему отказал.

Павлу Дурову во Франции были предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами и властями страны. Он был задержан в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Предприниматель был отправлен под арест, но вышел из-под него, уплатив залог в размере €5 млн. Тем не менее он остался под запретом о невыезде из страны.

Степан Мельчаков