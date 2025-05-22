Румынский суд отказал Симиону в отмене результатов президентских выборов

Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство лидера «Альянса за союз румын» Джордже Симиона об отмене итогов голосования во втором туре президентских выборов. Судьи единогласно сочли обращение политика необоснованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov / Reuters Фото: Stoyan Nenov / Reuters

«Решение является окончательным и доводится до сведения Центрального избирательного бюро»,— говорится в пресс-релизе на сайте суда.

О решении добиться аннулирования итогов выборов господин Симион объявил 20 мая. В своем требовании он сослался на прецедент 2024 года, когда победу одержал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Тогда румынские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования и отменили результаты выборов. Теперь во вмешательстве обвинили Францию: основатель Telegram Павел Дуров заявил, что глава французской разведки Николя Лернер просил его заблокировать аккаунты правых румынских политиков. Власти Франции обвинения отвергали.

Во втором туре выборов президента Румынии Джордже Симион уступил 7% своему конкуренту — проевропейскому мэру Бухареста Никушору Дану.

Подробнее о претензиях Симиона — в «Румынские выборы уходят в суд».