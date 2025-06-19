Депутаты доведут до руля

Петербургский парламент предлагает отменить для самозанятых требование обязательной регистрации по месту жительства для получения лицензии на работу в такси. Соответствующий законопроект депутаты намерены направить в Государственную думу. В среду, 18 июня, инициативу единогласно одобрили в первом чтении. Согласно нынешнему законодательству, водитель может получить разрешение на работу таксистом только по месту прописки. Авторы инициативы полагают, что в условиях дефицита кадров такое требование избыточно. Одновременно с этим в городском правительстве предлагают запретить мигрантам работать в сфере перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По всей стране, по подсчетам президента Объединения самозанятых России Игоря Жмакина, число самозанятых в такси составляет около 650 тыс., из которых только у 21 тыс. есть разрешение на перевозки пассажиров Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 По всей стране, по подсчетам президента Объединения самозанятых России Игоря Жмакина, число самозанятых в такси составляет около 650 тыс., из которых только у 21 тыс. есть разрешение на перевозки пассажиров Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото

Петербургский парламент намерен предложить Госдуме изменить федеральный закон о такси в части выдачи разрешений водителям на работу в сфере перевозок. Комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания разработала федеральный законопроект, который позволит самозанятым получать лицензию на работу в такси без регистрации по месту жительства в том же регионе.

Согласно действующей редакции 580-ФЗ, разрешение выдает уполномоченный орган (в Петербурге это комитет по транспорту) по месту жительства водителя, который может быть оформлен как юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или как самозанятый (физлица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). Петербургский ЗакС предлагает сделать исключение только для последней категории. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», выходящие на рынок такси предприниматели предпочитают работать именно как самозанятые. При этом большинство из них не получают разрешение на перевозку пассажиров.

Такую тенденцию отмечают и петербургские авторы федеральной инициативы. По данным председателя парламентской комиссии по транспорту Алексея Цивилева, на декабрь 2024 года в Петербурге зарегистрировано более 22 тыс. самозанятых, которые по документам работают в сфере такси. Из них 44% зарегистрировано по месту жительства в Петербурге, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе комитета по транспорту. При этом в реестре перевозчиков города числится 2,4 тыс. самозанятых. Остальные, по словам господина Цивилева, устраиваются водителями через ИП. По данным парламентария, из-за такой схемы город ежегодно недополучает от 3 до 5 млрд рублей. Всего в реестре зарегистрировано 3,4 тыс. перевозчиков, из них 826 — ИП и 172 — юрлица, рассказали в пресс-службе комтранса.

«Мы устраняем этот пробел, и мы хотим протянуть руку помощи самозанятым, которые сейчас не могут по определенным причинам оформиться с городом напрямую, и сделать так, чтобы все 22 тыс. таксистов получали разрешение напрямую у города и платили налоги законно»,— прокомментировал «Ъ-СПб» Алексей Цивилев.

По всей стране, по подсчетам президента Объединения самозанятых России Игоря Жмакина, число самозанятых в такси составляет около 650 тыс., из которых только у 21 тыс. есть разрешение на перевозки пассажиров.

В среду, 18 июня, депутаты единогласно поддержали инициативу в первом чтении. Поправки планируют вносить до 1 сентября. Во время обсуждения вопроса руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Мария Шишкина отметила, что самозанятые уже сейчас могут осуществлять перевозки в другом регионе, если между субъектами заключено соответствующее соглашение, и предложила пойти по этому пути. Отвечая на ее реплику, господин Цивилев заявил, что такая схема требует большого количества рутинной работы и изменить одну строчку в ФЗ будет намного проще. Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова предложила «довертеть» закон и распространить преференции также на индивидуальных предпринимателей.

Инициативу петербургских депутатов поддержал московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. «В Москве наблюдается тенденция перехода водителей легковых такси в статус самозанятых, однако установленное ограничение по месту регистрации не позволяет гражданам, зарегистрированным на территории другого субъекта, стать перевозчиками в том субъекте, где фактически осуществляется таксомоторная деятельность»,— говорится в письме руководителя дептранса Максима Ликсутова.

Он отмечает, что компании, которые владеют таксопарком, передают автомобили самозанятым по договору об обеспечении осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. «Складывается ситуация, при которой рынок в стремлении воспользоваться более простой и легальной формой ведения таксомоторной деятельности сталкивается с невозможностью ее реализации, оставаясь в ранее существовавшей схеме отношений с водителями легковых такси по передаче им в аренду транспортного средства, без получения данными водителями в последующем разрешения, что является незаконным»,— добавляет чиновник.

«Проект поддерживается профессиональным сообществом и фактически отражает консолидированную позицию большинства участников рынка, включая уполномоченных органов субъектов России»,— прокомментировали инициативу городского Заксобрания в петербургском комитете по транспорту.

Идея Заксобрания Петербурга нашла поддержку и у директора Международного евразийского форума «Такси» Александра Басалаева. Эксперт обращает внимание, что ограничения, связанные с регистрацией водителей, «усугубляют сложную ситуацию на рынке» перевозок. «Принятие данной законодательной инициативы позволит упростить трудоустройство водителей, решить проблему нехватки водителей, а также будет способствовать легализации отрасли. По разным данным, недостаток кадров в сфере такси оценивается примерно в 130 тыс. человек, а в течение трех лет может достигнуть 500 тыс. Дефицит водителей такси прямо влияет на стоимость проезда в такси и удовлетворение потребностей населения в услугах такси»,— замечает господин Басалаев в письме председателю комитета ГД по транспорту Евгению Москвичеву.

На фоне разговоров о дефиците водителей такси в городском правительстве предлагают запретить мигрантам работать в этой сфере. Соответствующее постановление губернатора было опубликовано в конце мая и до 12 июня находилось на стадии антикоррупционной эксперты. Впрочем, в городском правительстве заявили «Ъ-СПб», что документ пока не подписан.

О сложной ситуации в сфере легковых перевозок участники и эксперты рынка говорят не первый месяц. В сентябре 2024 года «Ъ» сообщал, что на фоне высоких требований к самозанятым водителям, комиссий от агрегаторов и роста стоимость услуг увеличивается число сообществ и чатов в соцсетях, через которые пассажиры могут найти водителя напрямую, обходя популярные службы заказа. По данным аналитического агентства «Прессиндекс», в мессенджере Telegram зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «ВКонтакте» — 3,8 тыс. групп для вызова такси и совместных поездок.

Надежда Ярмула, Артемий Чулков