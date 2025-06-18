«Это увидят все — от комиссаров в Кремле до коммунистических боссов в китайском Бэйдайхэ»

Сообщения о том, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном вызвали бурную реакцию в мировой прессе. Одни считают позицию Дональда Трампом блефом и сигналом для руководства Ирана, другие же полагают, что США необходимо решительно встать на защиту своего ключевого союзника на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв в результате ракетного удара Ирана в Тель-Авиве

Фото: Leo Correa / AP Взрыв в результате ракетного удара Ирана в Тель-Авиве

Фото: Leo Correa / AP

Размышления о ястребиной позиции Трампа в отношении Ирана

Цена войны против Ирана будет оплачена в среде американского консерватизма. Любой, кто боится токсичных элементов, которые так возбуждают современных правых — паранойя, антисемитизм, желание принять «черную таблетку» отчаяния (стать нигилистом.— “Ъ”), должен особенно опасаться того, что может произойти в среде недовольных правых, если трампизм закончится неудачей. И безрассудная война на Ближнем Востоке, отголосок иракской катастрофы, была бы одним из самых мрачных вариантов неудачи трампизма.

Иран становится решающим моментом для Трампа

Президентство Джо Байдена пошло вниз по наклонной в тот день, когда он бросил Афганистан на милость «Талибана». Американская политика сдерживания рухнула, и враги США воспользовались моментом, чтобы нанести удар по Украине и Ближнему Востоку. Теперь у Дональда Трампа есть возможность обратить вспять афганское наследие господина Байдена и восстановить политику сдерживания, если он поможет Израилю уничтожить ядерную программу Ирана. Если США не помогут одному из своих самых сильных и преданных союзников завершить работу по устранению ядерной угрозы Ирана в неоспариваемом воздушном пространстве, Китаю будет направлен четкий сигнал, что у США нет никаких шансов защитить Тайвань. Это увидят все — от комиссаров в Кремле до коммунистических боссов в Бэйдайхэ (китайский курорт, место работы и отдыха руководства КПК во время летнего сезона.— “Ъ”). Но если господин Трамп поможет Израилю установить собственные красные линии против ядерной программы Ирана, он сможет дать сигнал о том, что американское сдерживание снова что-то значит. Афганское фиаско и другие неудачи времен Байдена окажутся еще дальше в зеркале заднего вида истории.

Последнее слово будет за Дональдом Трампом

Если Трамп и обладает каким несомненным политическим талантом, так это чутьем. Он видит, что ситуация в Иране развивается в пользу Израиля, который практически полностью контролирует небо и, кажется, может позволить себе все что угодно. Это ставит главу Белого дома перед выбором: оставаться в стороне и заставить еврейское государство сосредоточиться на свержении режима, поскольку оно не в состоянии в одиночку справиться с ядерной программой; или же вступить в игру и пожинать плоды быстрой военной победы, без сучка без задоринки. Трамп с самого начала знал, что последнее слово в этой войне будет за ним. Он инстинктивно уклоняется от того, чтобы вмешиваться — и уж тем более разжигать — отдаленные конфликты. С другой стороны, учитывая неудачи его беспорядочной дипломатии, он извлек бы неоценимую выгоду из военного успеха: стал бы грозной силой для всего мира — раз и навсегда.

Слова Трампа нацелены на то, чтобы нагнетать напряженность, сбивать с толку и оказывать очень сильное давление на Иран

В реальном времени мы наблюдаем за развитием экстремального варианта трамповской дипломатии максимального давления. Сам он, возможно, назвал бы это «искусством сделки», но противобункерные бомбы — это инструмент, и он несет с собой гигантские последствия, умышленные и неумышленные, известные и неизвестные. В сообщениях президента есть сознательная двусмысленность. Он полагает, что может применить свою стратегию «искусства сделки» к решению глубоко идеологической геополитической проблемы. Это все игра дыма, зеркал, балансирования на грани и, возможно, блефа. В Тегеране остатки руководства наблюдают и внимательно вчитываются, обдумывая свой следующий шаг.

Что стоит за внезапной переменой Трампа в отношении Ирана: психологический анализ его стиля руководства

Изменение позиции Трампа кардинально — чуть ли не за одну ночь он превратился из дипломата, выступающего за посредничество, в воображаемого главнокомандующего, требующего не меньше, чем сдачи Тегерана, и даже призывающего к эвакуации города. Речь уже идет не только о получении информации; теперь Трамп хотел руководить, диктовать и установить американский флаг на результатах.

Эти зигзагообразные движения Трампа — сначала призыв к переговорам, затем переход к атакам, затем ультиматум и, наконец, «полная капитуляция» — не просто тактический маневр; это глубоко укоренившаяся психологическая потребность контролировать информационную повестку. Он хочет перекраситься из стороннего наблюдателя в ведущую фигуру. Более того, здесь задействована интересная психологическая концепция, называемая «ретроактивное владение». Утверждение Трампа «Мы все знали» — это его способ сказать: «Это был мой план с самого начала». Это позволяет ему обойти неприятное чувство того, что события застали его врасплох.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик