Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Это увидят все — от комиссаров в Кремле до коммунистических боссов в китайском Бэйдайхэ»

Зарубежные СМИ оценивают вероятность вступления США в конфликт между Израилем и Ираном

Сообщения о том, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном вызвали бурную реакцию в мировой прессе. Одни считают позицию Дональда Трампом блефом и сигналом для руководства Ирана, другие же полагают, что США необходимо решительно встать на защиту своего ключевого союзника на Ближнем Востоке.

Взрыв в результате ракетного удара Ирана в Тель-Авиве

Взрыв в результате ракетного удара Ирана в Тель-Авиве

Фото: Leo Correa / AP

Взрыв в результате ракетного удара Ирана в Тель-Авиве

Фото: Leo Correa / AP

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Размышления о ястребиной позиции Трампа в отношении Ирана

Цена войны против Ирана будет оплачена в среде американского консерватизма. Любой, кто боится токсичных элементов, которые так возбуждают современных правых — паранойя, антисемитизм, желание принять «черную таблетку» отчаяния (стать нигилистом.— “Ъ”), должен особенно опасаться того, что может произойти в среде недовольных правых, если трампизм закончится неудачей. И безрассудная война на Ближнем Востоке, отголосок иракской катастрофы, была бы одним из самых мрачных вариантов неудачи трампизма.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Иран становится решающим моментом для Трампа

Президентство Джо Байдена пошло вниз по наклонной в тот день, когда он бросил Афганистан на милость «Талибана». Американская политика сдерживания рухнула, и враги США воспользовались моментом, чтобы нанести удар по Украине и Ближнему Востоку. Теперь у Дональда Трампа есть возможность обратить вспять афганское наследие господина Байдена и восстановить политику сдерживания, если он поможет Израилю уничтожить ядерную программу Ирана. Если США не помогут одному из своих самых сильных и преданных союзников завершить работу по устранению ядерной угрозы Ирана в неоспариваемом воздушном пространстве, Китаю будет направлен четкий сигнал, что у США нет никаких шансов защитить Тайвань. Это увидят все — от комиссаров в Кремле до коммунистических боссов в Бэйдайхэ (китайский курорт, место работы и отдыха руководства КПК во время летнего сезона.— “Ъ”). Но если господин Трамп поможет Израилю установить собственные красные линии против ядерной программы Ирана, он сможет дать сигнал о том, что американское сдерживание снова что-то значит. Афганское фиаско и другие неудачи времен Байдена окажутся еще дальше в зеркале заднего вида истории.

Le Figaro (Париж, Франция)

Последнее слово будет за Дональдом Трампом

Кто зовет Трампа повоевать с Ираном

Если Трамп и обладает каким несомненным политическим талантом, так это чутьем. Он видит, что ситуация в Иране развивается в пользу Израиля, который практически полностью контролирует небо и, кажется, может позволить себе все что угодно. Это ставит главу Белого дома перед выбором: оставаться в стороне и заставить еврейское государство сосредоточиться на свержении режима, поскольку оно не в состоянии в одиночку справиться с ядерной программой; или же вступить в игру и пожинать плоды быстрой военной победы, без сучка без задоринки. Трамп с самого начала знал, что последнее слово в этой войне будет за ним. Он инстинктивно уклоняется от того, чтобы вмешиваться — и уж тем более разжигать — отдаленные конфликты. С другой стороны, учитывая неудачи его беспорядочной дипломатии, он извлек бы неоценимую выгоду из военного успеха: стал бы грозной силой для всего мира — раз и навсегда.

Sky News (Лондон, Великобритания)

Слова Трампа нацелены на то, чтобы нагнетать напряженность, сбивать с толку и оказывать очень сильное давление на Иран

В реальном времени мы наблюдаем за развитием экстремального варианта трамповской дипломатии максимального давления. Сам он, возможно, назвал бы это «искусством сделки», но противобункерные бомбы — это инструмент, и он несет с собой гигантские последствия, умышленные и неумышленные, известные и неизвестные. В сообщениях президента есть сознательная двусмысленность. Он полагает, что может применить свою стратегию «искусства сделки» к решению глубоко идеологической геополитической проблемы. Это все игра дыма, зеркал, балансирования на грани и, возможно, блефа. В Тегеране остатки руководства наблюдают и внимательно вчитываются, обдумывая свой следующий шаг.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль)

Что стоит за внезапной переменой Трампа в отношении Ирана: психологический анализ его стиля руководства

Изменение позиции Трампа кардинально — чуть ли не за одну ночь он превратился из дипломата, выступающего за посредничество, в воображаемого главнокомандующего, требующего не меньше, чем сдачи Тегерана, и даже призывающего к эвакуации города. Речь уже идет не только о получении информации; теперь Трамп хотел руководить, диктовать и установить американский флаг на результатах.

Эти зигзагообразные движения Трампа — сначала призыв к переговорам, затем переход к атакам, затем ультиматум и, наконец, «полная капитуляция» — не просто тактический маневр; это глубоко укоренившаяся психологическая потребность контролировать информационную повестку. Он хочет перекраситься из стороннего наблюдателя в ведущую фигуру. Более того, здесь задействована интересная психологическая концепция, называемая «ретроактивное владение». Утверждение Трампа «Мы все знали» — это его способ сказать: «Это был мой план с самого начала». Это позволяет ему обойти неприятное чувство того, что события застали его врасплох.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Последствия ударов Ирана по Израилю

Предыдущая фотография
Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Следующая фотография
1 / 43

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все