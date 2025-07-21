«Прощание с темным прошлым готовилось в течение нескольких недель»

Фото: Коммерсантъ

Тонкой линией

За двадцать последних лет не было случая, чтобы «Коммерсантъ» вышел без карикатуры. В старом еженедельнике карикатура в обязательном порядке украшала первую полосу (Гавриил Попов как раз оттуда), в ежедневной газете она переместилась на открывающую полосу деловых новостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карикатура из №49 за декабрь 1990 года к материалу под заголовком «Моссовет велел мясу дешеветь. Мясо не хочет». Гавриил Попов на тот момент был председателем Московского городского совета народных депутатов

Рисунок: Александр Шахгелдян, Коммерсантъ Карикатура из №49 за декабрь 1990 года к материалу под заголовком «Моссовет велел мясу дешеветь. Мясо не хочет». Гавриил Попов на тот момент был председателем Московского городского совета народных депутатов

Рисунок: Александр Шахгелдян, Коммерсантъ

За все эти годы не было ни одного пузатого дяди Сэма в полосатых штанах, с сигарой в зубах и крючковатым носом, зато было множество других родных и узнаваемых персонажей. Здесь приведены карикатуры Сергея Тюнина, Леонида Фирсова, Валерия Хомякова, Виктора Чумачева, Александра Шахгелдяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Сергей Тюнин / Коммерсантъ Рисунок: Коммерсантъ Рисунок: Сергей Тюнин / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Валерий Хомяков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 9 Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Сергей Тюнин / Коммерсантъ Рисунок: Коммерсантъ Рисунок: Сергей Тюнин / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Валерий Хомяков / Коммерсантъ

Январь

Гендиректором ИД «Коммерсантъ» назначен Демьян Кудрявцев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демьян Кудрявцев в 2008 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Демьян Кудрявцев в 2008 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Демьян Кудрявцев учился журналистике и филологии в Ленинградском и Иерусалимском университетах, но окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Был создателем, совладельцем или руководителем ряда интернет-компаний и медиапроектов (провайдера Cityline, контент-компании Netskate и других).

В конце 90-х стал консультантом по медиабизнесу предпринимателя Бориса Березовского, владел 11% акций компании МНВК (телеканал «ТВ-6»), входил в совет директоров ИД «Коммерсантъ». Невмешательство в тексты коммерсантовских изданий компенсирует публикациями в российских и зарубежных литературных журналах и альманахах, автор нескольких книг («Практика русского стиха», «Имена собственные», «Близнецы»).

Ценный кадр

Этот кадр — пример того, что случайная удача фотографа может быть отнюдь не случайной, а являться результатом, с одной стороны, связанного с риском для здоровья кропотливого труда, а с другой — холодного и коварного расчета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Касьянов (объявлен иностранным агентом) после время встречи с бизнесменами и политическими деятелями в Ангарске, апрель 2006 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Касьянов (объявлен иностранным агентом) после время встречи с бизнесменами и политическими деятелями в Ангарске, апрель 2006 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Весной 2006 года на одном политическом мероприятии с участием экс-премьера Михаила Касьянова (объявлен иноагентом) присутствовал фотокорреспондент «Ъ» Александр Миридонов. Событие было не слишком увлекательным, и Александр решил покинуть зал, однако на выходе пребольно споткнулся о порог.

«А ведь не только я один могу так выйти из зала»,— подумал Александр и стал дожидаться конца мероприятия с фотоаппаратом наготове.

Так оно и вышло. Следует признать, что у фотокорреспондента мелькнула мысль насчет того, что, может, надо чисто по-человечески предупредить, поддержать и т. п. Но профессионализм взял верх.

Август. «Коммерсантъ» сменил владельца

В конце 2005 года, вскоре после поездки коммерсантовского руководства в Лондон, поползли слухи о том, что «Ъ» в ближайшее время может быть продан. Среди потенциальных покупателей назывались «Газпром-Медиа», РЖД, Роман Абрамович, Михаил Фридман. Сотрудники издательского дома нервно перебирали и взвешивали варианты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов в 2008 году

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Алишер Усманов в 2008 году

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В феврале 2006-го стало известно, что Борис Березовский больше не имеет отношения к «Ъ». Единоличным владельцем стал Бадри Патаркацишвили. Гадания продолжились с новой силой. Только 30 августа было официально объявлено, что «Коммерсантъ» купил бизнесмен Алишер Усманов. Первой об этом сообщила газета «Коммерсантъ» в рубрике «Частные инвестиции».

Вновь, как и в августе 1999-го, многие запаниковали, ожидая, что близкий к Кремлю акционер непременно поселится в издательском доме и прямо из своего кабинета будет диктовать в номер прокремлевские тексты. Но этого не произошло. Усманов побывал в редакции лишь однажды, посетовал на ветхость коврового покрытия, а обязанность писать самостоятельно с журналистов снята не была.

После приобретения «Коммерсанта» Усманов начал создавать свой медиахолдинг, куда вошли также «Газета.ру», телеканалы Муз-ТВ и 7ТВ, Живой Журнал (совместно с Александром Мамутом), радиостанция на частоте 93,6, позже трансформировавшаяся в «Коммерсантъ FM», и другие компании. Возглавил холдинг Андрей Галиев, с 1992 по 1995 год работавший обозревателем в аналитическом еженедельнике «Коммерсантъ».

Июнь

Пост главного редактора газеты «Коммерсантъ-Украина» занял Андрей Гоголев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гоголев в 2007 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Андрей Гоголев в 2007 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Андрей Гоголев окончил отделение журналистики филологического факультета Казанского государственного университета. В «Ъ» работает с 1992 года, начинал собкором в Татарии.

C 1999 года — шеф-редактор региональных проектов издательского дома, под его руководством были запущены «Коммерсанты» в 14 регионах России. В 2005 году участвовал в запуске газеты на Украине. С 27 ноября 2006 года также занимает пост гендиректора ИД «Коммерсантъ-Украина».

Сентябрь. Цветной «Коммерсантъ»

В сентябре 2006 года газета «Коммерсантъ» впервые вышла в цвете.

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Прощание с темным прошлым готовилось в течение нескольких недель и сопровождалось ожесточенными спорами между двумя самопроизвольно возникшими в «Ъ» фракциями — «цветных» (во главе с руководством ИД) и «черно-белых» (ее главными активистами были фотографы, считающие цветное фото худшим изобретением человечества). Победили, разумеется, первые.

Но не только в силу правил субординации: активно поучаствовав за предыдущие три года в освещении трех цветных революций, «Коммерсантъ» просто не мог не стать цветным.

С первого цветного номера в газете появилась рубрика «Доступ к теле», в которой ежедневно фиксировалось время, отведенное в новостях государственных телеканалов на Путина и потенциальных преемников Медведева и Иванова.

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журнал «Власть»

25 сентября. Проверьте себя на русскость

25 сентября еженедельник «Коммерсантъ-Власть» опубликовал тест «Проверьте себя на русскость», который позволяет определить пригодность человека для проживания в России.

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По результатам теста испытуемый узнает свой национальный и социальный статус: «нелегал», «временно понаехавший тут», «понаехавший тут», «почти русский», «гражданин РФ» и «истинный совок». Тест моментально захватил умы и рабочее время офисных служащих по всей России, блоги пестрели сообщениями: «Работа встала, все делают тест».

Несмотря на исключительно юмористический характер теста, некоторые получившие высший балл знатоки советской действительности обижались на звание «совок» и называли тест очередной жидовской провокацией. У не обделенных чувством юмора граждан формулировка была короче: хит сезона.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Павел Черников: Сейчас уже невозможно подсчитать все случаи, когда «Ъ» определял стандарты и задавал тон. Иногда влиятельность приобретала забавные и неожиданные формы. Например, форму уравнения:

X портсигара отечественных x

Y тополя на Плющихе +

Z мгновений весны =

N бакинских комиссаров.

При чем тут влятельность? А при том, что на сайте «Ъ», которым я из последних сил руковожу, была размещена интерактивная версия теста «Проверьте себя на русскость», и в первые же дни она завоевала огромную популярность. Посещаемость сайта выросла в несколько раз, в пиковые часы наши интернет-каналы были забиты до отказа.

Так совпало, что на той же неделе компания «Яндекс» запустила свой новый проект — рейтинг цитируемости СМИ в блогах.

Поскольку блоги на тот момент были испещрены восхищенными записями про тест на русскость, «Ъ» оказался недосягаемым для других СМИ лидером рейтинга.

Чтобы «восстановить справедливость», «Яндекс» вручную блокировал учет ссылок на наш тест. Через два дня мы были перемещены на третье место, а в пояснении к рейтингу появилось дополнительное правило: «При составлении рейтинга не учитываются ссылки на тесты и прочие страницы, не имеющие отношения к СМИ».

Сентябрь. Спасение министра

В 2006 году журнал «Власть» опубликовал интервью с главой МИДа непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Валерием Лицкаем (на фото), которое едва не стоило ему министерской должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Лицкай в 2005 году

Фото: Анастасия Иванова, Коммерсантъ Валерий Лицкай в 2005 году

Фото: Анастасия Иванова, Коммерсантъ

Обосновывая право ПМР на независимость от Молдавии, министр призывал прекратить заниматься «херней» и критиковал принцип территориальной целостности государств.

«Монашки священны, и границы священны. Но если по согласию сторон, то и монашек можно трахать!» — возмущался министр двойными стандартами Запада, не признающего его республику.

Приднестровский парламент красноречия министра Лицкая не оценил. Его обвинили в использовании нецензурной лексики и поведении, не соответствующем занимаемой должности. Защищаясь от депутатов, Валерий Лицкай написал письмо в редакцию журнала с просьбой дать оценку его высказываниям.

В ответе на письмо «Власть» разъяснила приднестровским парламентариям, что слово «херня» не является нецензурным, и указала, что ранее в интервью журналу это слово вполне успешно употреблял такой авторитет, как Виктор Черномырдин. Пояснение было дано и по поводу выражения «трахать монашек». Редакция проинформировала, что оно встретилось в журнале впервые, однако также не может быть признано нецензурным, хотя грубым, как и слово «херня», безусловно, является.

Ответ удовлетворил парламентариев, и Валерий Лицкай еще два года спокойно проработал министром иностранных дел Приднестровья.

газета «Коммерсантъ»

29 ноября. Минский демарш

Саммит СНГ в Минске стал уникален тем, что вовсе не освещался российской прессой. Ответственными за случившееся следует считать «Ъ» и службу безопасности Александра Лукашенко. В день события она без объяснения причин лишила аккредитации трех журналистов кремлевского пула: фотокорреспондента «Ъ» Дмитрия Азарова и двух корреспондентов «Московского комсомольца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ответ спецкор «Ъ» Андрей Колесников (на фото — в авангарде) призвал остальных журналистов пула в знак солидарности также покинуть саммит. И все без исключения корреспонденты как частных, так и государственных СМИ идею поддержали. Так что главным и единственным итогом встречи лидеров СНГ, попавшим в прессу, стал демарш журналистов.

Когда Владимир Путин через год снова посетил Минск, белорусские власти никого из россиян выгонять не решились. Как говорил потом Колесников, на этот раз служба безопасности Лукашенко демонстрировала поразительную доброжелательность.

Главным редактором газеты «Коммерсантъ» после годичного перерыва вновь назначен Андрей Васильев.