Глава поселения Суджанского района убит дроном ВСУ в Белгородской области.

Украинский дрон атаковал машину и убил мирную жительницу в курском Кореневе.

ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области: погибли два мирных жителя.

Умерла курская селянка, которая доила корову, когда рядом взорвался дрон.

Три мирных жительницы ранены из-за взрыва в белгородском Грайвороне.

Курский облизбирком возглавил Евгений Черкашин.

Евгений Первышов заявился на участие в выборах губернатора Тамбовской области.

Управление делами правительства Липецкой области возглавил Дмитрий Аксенов.

Белгородец пострадал из-за атаки беспилотника на «Газель» в Шебекине.

Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.