Главные новости за 17 июня. Белгород, Курск, Липецк, Тамбов
Глава поселения Суджанского района убит дроном ВСУ в Белгородской области.
Украинский дрон атаковал машину и убил мирную жительницу в курском Кореневе.
ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области: погибли два мирных жителя.
Умерла курская селянка, которая доила корову, когда рядом взорвался дрон.
Три мирных жительницы ранены из-за взрыва в белгородском Грайвороне.
Курский облизбирком возглавил Евгений Черкашин.
Евгений Первышов заявился на участие в выборах губернатора Тамбовской области.
Управление делами правительства Липецкой области возглавил Дмитрий Аксенов.
Белгородец пострадал из-за атаки беспилотника на «Газель» в Шебекине.
Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.