Управление делами правительства Липецкой области возглавил Дмитрий Аксенов

Дмитрий Аксенов назначен исполняющим обязанности начальника управления делами правительства Липецкой области. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, он приступил к своим обязанностям 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Аксенов с января 2025 года возглавлял «подвед» управления делами

Фото: Правительство Липецкой области Дмитрий Аксенов с января 2025 года возглавлял «подвед» управления делами

Фото: Правительство Липецкой области

Дмитрию Аксенову 40 лет. Он окончил липецкий машиностроительный колледж и местный филиал Орловской академии госслужбы (сегодня — Среднерусский институт управления, филиал РАНХиГС). В 2009–2010 годах работал замдиректора областного «Центра реализации молодежных инициатив и проектов», в 2011–2015 годах — замглавы областного «Центра развития добровольчества». С 1 декабря 2015 года по 30 июня 2016 года он был зампредом департамента территориального управления мэрии Липецка, затем чуть больше двух месяцев — замначальника отдела молодежи там же. В 2016–2020 годах возглавлял городской дворец молодежи «Октябрьский», в 2020–2023 годах — МАУК «Нижний парк».

В январе 2025 года господин Аксенов стал руководителем областного учреждения «Эксплуатационно-технический центр управления делами правительства Липецкой области». Кто займет эту должность вместо него, в облправительстве пока не раскрыли.

В середине мая пост начальника управления делами правительства региона покинула Ирина Головлева, занимавшая его с 2019 года.

Алина Морозова