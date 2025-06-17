Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 17 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 83 боеприпасов и 144 беспилотников. В результате погиб один мирный житель, еще четверо пострадали. Разрушения получили три частных дома и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Алексеевским округом и Красногвардейским районом система ПВО сбила по четыре беспилотника, над Борисовским и Корочанским районами — по три, над Губкинским округом — 26, над Новооскольским округом и Прохоровским районом — по восемь, над Ровеньским районом — два, над Старооскольским горокругом — 14, над Чернянским районом — пять. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Белгородском районе БПЛА атаковал село Ясные Зори. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском округе по селам Борки, Долгое и Кукуевка ударили восемью дронами. Последствий не установлено.

В Волоконовском районе село Борисовка атаковали одним БПЛА — повреждена надворная постройка. Также над районом сбили 16 беспилотников. Сегодня утром в селе Тишанка в результате попадания снарядов пострадали два частных домовладения, в селе Грушевка от удара FPV-дрона были повреждены объект торговли и легковушка.

В Грайворонском округе села Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпустили семь боеприпасов, и атакам восьми БПЛА. В селе Новостроевка-Первая в результате удара дрона разрушения получил соцобъект.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка и Поповка выпустили 71 боеприпас в ходе 14 обстрелов и совершили атаки 20 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском районе поселок Ракитное и село Борисполье попали под удар трех дронов. В райцентре была ранена мирная жительница. Врачи горбольницы №2 Белгорода провели все необходимые обследования — диагнозы минно-взрывная травма и баротравма не подтвердились. В поселке повреждены четыре автомобиля, здание аварийной службы и два коммерческих объекта.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе и Ржевка подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпустили пять снарядов, и атакам десяти беспилотников. В результате обстрела Шебекина погиб мирный житель. За день в округе ранены трое мирных жителей, в том числе одна гражданка. Все они отправлены на амбулаторное лечение. В Шебекине повреждены частный дом, три легковушки и три коммерческих объекта, в селе Маломихайловка сгорел легковой автомобиль и поврежден огнем объект торговли.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 боеприпасов и 67 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили два дома, автомобиль и автобус.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова