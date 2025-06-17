Глава поселения Суджанского района убит дроном ВСУ в Белгородской области

Погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Горкавенко: легковой автомобиль, в котором он ехал рядом с селом Борисполье Ракитянского района Белгородской области атаковал украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Три мирных жительницы были ранены из-за взрыва украинского дрона в белгородском городе Грайворон.

Юрий Голубь