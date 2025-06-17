Умерла курская селянка, которая доила корову, когда рядом взорвался дрон

Ночью в больнице умерла 48-летняя жительница села Гончаровка Суджанского района Курской области, которая пострадала при взрыве дрона 16 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Взрыв произошел в поле, рядом с которым курянка доила корову. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В тяжелом состоянии ее доставили в Курскую областную больницу.

«Врачи сделали все возможное, но к сожалению, травмы были слишком серьезные»,— констатировал глава региона.

Накануне в результате обстрела ВСУ погиб житель белгородского Шебекина.

Юрий Голубь