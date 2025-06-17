ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области: погибли два мирных жителя

Украинские формирования обстреляли село Званное Глушковского района Курской области: погибли 59-летняя мирная жительница и ее 69-летний односельчанин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Повреждения получили четыре частных дома и местная школа.

Ночью в больнице умерла 48-летняя жительница села Гончаровка Суджанского района Курской области: 16 июня она доила корову, когда рядом в поле взорвался украинский дрон.

Юрий Голубь