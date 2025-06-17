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Украинский дрон атаковал машину и убил мирную жительницу в курском Кореневе

Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в поселке Коренево Курской области: погибла женщина, которая находилась в машине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Марьино Рыльского района. Разбиты стекла в 14 балконах и одном окне многоквартирного дома.

В селе Званном Глушковского района Курской области во время украинского обстрела погибли два мирных жителя.

Юрий Голубь

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