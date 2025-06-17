Курский облизбирком возглавил Евгений Черкашин

Председателем избирательной комиссии Курской области единогласно избран Евгений Черкашин, который с 2021 года был зампредседателя. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Черкашин

Фото: Отделение партии «Единая Россия» по Курской области Евгений Черкашин

Фото: Отделение партии «Единая Россия» по Курской области

Решение принято тайным голосованием на сегодняшнем заседании регионального избиркома. Кандидатуру господина Черкашина рекомендовала ЦИК России.

Зампредом облизбиркома избрали Оксану Кириченко, которая с 2016 года занимала должность секретаря комиссии. Ее место заняла Евгения Зайцева, которая работает в избиркоме с 2022 года.

В конце мая стало известно, что пост председателя регионального избиркома покидает Татьяна Малахова. Уточнялось, что она переходит на другую работу.

О том, сколько будет длиться голосование на сентябрьских выборах в Черноземье,— в публикации «Ъ».

Алина Морозова