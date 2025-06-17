Три мирных жительницы ранены из-за взрыва в белгородском Грайвороне

Дрон взорвался у аптеки в городе Грайворон Белгородской области. В результате пострадали три мирных жительницы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородки самостоятельно обратились в Грайворонскую центральную райбольницу. У них обнаружили баротравмы. Для дальнейшего лечения пациенток переведут в горбольницу №2 в облцентре.

В здании повреждены фасад и остекление. Также разрушения получили маршрутный автобус и три автомобиля.

Сегодня утром один человек пострадал из-за атаки БПЛА на «Газель» в белгородском Шебекине.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова