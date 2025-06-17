Белгородец пострадал из-за атаки беспилотника на «Газель» в Шебекине

FPV-дрон атаковал «Газель» в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородец самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную райбольницу. У него диагностировали слепые осколочные ранения предплечья. После получения медпомощи он продолжит лечение амбулаторно.

У «Газели» пробита крыша. Кроме того, повреждены остекление, фасад и входная группа в здании коммерческого объекта.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова