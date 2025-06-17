Воронежские власти объяснили длительное отключение мобильного интернета

В правительстве Воронежской области заявили, что отключение мобильного интернета, на которое жители региона жалуются с сегодняшнего утра, «происходит по соображениям безопасности, исходя из оперативной обстановки».

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Власти уточнили, что режим опасности атаки БПЛА «не всегда соотносится» с этими ограничениями. Отключать ли мобильный интернет, решают силовые ведомства вместе с операторами связи.

В последний раз опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской области в 22:15 16 июня. Она действовала до 9:50 17 июня. За это время над регионом сбили порядка пяти беспилотников, обошлось без последствий.

В конце мая воронежские власти сообщили о начале отключения мобильного интернета на время действия опасности удара дронов. Тогда уточнялось, что ограничения действуют на отдельных территориях и носят временный характер.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова