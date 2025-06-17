Ночью над Черноземьем уничтожили не менее 34 БПЛА

Власти Воронежской, Курской и Тамбовской областей сообщили о ликвидации над регионами 30 беспилотников прошедшей ночью. Все атаки обошлись без пострадавших и разрушений.

Больше всего дронов сбили над Курской областью — 21. Все они были самолетного типа. В Воронежской области уничтожили «около пяти» беспилотников в трех муниципалитетах. Над Тамбовской областью ликвидировали четыре БПЛА.

По данным Минобороны, с 23:30 16 июня до 7:00 17 июня дежурные средства ПВО сбили над Россией 147 беспилотников, в том числе над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями. Количество дронов, уничтоженных над каждым регионом, не уточняется.

UPD: губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над субъектом сбили четыре БПЛА. Последствий нет.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова