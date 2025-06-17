Пшеница в свободном пролете

Как сообщил “Ъ” президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, ситуация с экспортными поставками пшеницы до конца июня вряд ли выправится, возможно лишь их незначительное увеличение — «не более чем на 200 тыс. тонн». Ранее РЗС опубликовал статистику, согласно которой с 1 по 15 июня объем экспорта российской пшеницы упал почти в пять раз, до 565 тыс. тонн по сравнению с 2,7 млн тонн в аналогичный период прошлого года. При этом даже после начала нового сельскохозяйственного года 1 июля экспорт также будет находиться под давлением крепкого рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно прогнозу РЗС, экспорт пшеницы в июне 2025 года составляет около 1,3 млн тонн против 1,9 млн тонн в мае. В числе факторов, которые влияют на ситуацию, снижение мировых цен на пшеницу, крепкий рубль и отсутствие рентабельности экспорта у российских экспортеров: «К этому добавляется конец сезона: ресурсы уходящего заканчиваются, а в новом уборка только началась. Зерно, для того чтобы набрать клейковину, должно пролежать месяц-полтора на складах. И это создаст отсрочку поставкам: новый урожай начнет поступать на рынок ориентировочно в конце июля — к началу августа».

Некоторая активизация экспортных продаж возможна лишь благодаря кратковременным факторам, например в случае неожиданного падения курса рубля.

«Однако и эта активизация вряд ли окажется масштабной — экспортные поставки в таком случае вырастут не более чем на 200 тыс. тонн»,— считает президент РСЗ. «В целом ситуация в июле останется такой же, как и в июне, заметного роста экспорта пшеницы мы не ждем — должны измениться указанные факторы, а мы не видим для этого предпосылок»,— добавил господин Злочевский.

О том, что экспорт российской пшеницы в текущем сезоне сократится на 20%, сообщал Центр ценовых индексов: по итогам завершающегося сельхозгода (1 июля 2024 — 30 июня 2025 года) там ожидают падения показателя до 41,7 млн тонн (см. “Ъ” от 5 июня). В числе проблем — конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке: к 15 июня, по статистике РСЗ, она стоила дороже французской на $11 — $238 (FOB Новороссийск) против $227 за тонну.

Для стимулирования экспортеров правительство увеличило лимит дополнительной квоты на вывоз зерна до конца текущего сельскохозяйственного сезона до 300% (см. “Ъ” от 2 июня), однако ситуацию это спасти не смогло — с 1 по 15 июня пшеницу на экспорт отгружали 14 компаний (77 в тот же период годом ранее).

Отметим также, что о сложностях с экспортом неоднократно заявлял вице-премьер Дмитрий Патрушев (см. “Ъ” от 27 мая). Вывоз пшеницы по итогам текущего года он оценивал в 44 млн тонн (в 2024 году — 57,5 млн тонн). Выступая на итоговой коллегии Минсельхоза, вице-премьер отмечал, что экспорт просел не только из-за «объективных внешних факторов», но и из-за «недоработок» со стороны Минсельхоза, которые «предстоит проанализировать».

Анна Королева