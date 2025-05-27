Устойчивости АПК не хватает экспорта

Минсельхоз представил декомпозицию целей по росту производства и экспорта продукции АПК к 2030 году. На итоговой коллегии министерства его глава Оксана Лут заявила, что основными драйверами прироста производства на горизонте ближайших лет будут зерно и масличные культуры, они же обеспечат расширение экспорта. К динамике последнего, впрочем, пока остаются вопросы: по словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, в 2025 году поставки за рубеж просели как из-за объективных внешних факторов, так и из-за «недоработок». Для разворота динамики Минсельхоз займется среди прочего усилением роли сельхозатташе, а также федерального центра «Агроэкспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр сельского хозяйства Оксана Лут

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр сельского хозяйства Оксана Лут

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Обсуждения на итоговой коллегии Минсельхоза, которые традиционно представляют собой констатацию успехов отрасли, в этот раз были сосредоточены вокруг планов по устойчивому развитию АПК. Содержательные изменения объясняются тем, что с этого года логику работы министерства и участников отрасли задает новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а также очередной «майский указ».

Как напомнил открывавший коллегию премьер-министр Михаил Мишустин, к 2030 году АПК должен добиться 25-процентного увеличения объема производства и в 1,5 раза нарастить экспорт (к показателям 2021 года).

Декомпозицию этих целей представила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, заметный вклад в расширение производства и экспорта на горизонте ближайших лет внесут в том числе зерно и масличные культуры. Как следует из презентации госпожи Лут, производство зерновых к 2030 году вырастет до 170 млн тонн (129,8 млн тонн в 2024-м), масличных культур — до 36,4 млн тонн (31,6 млн тонн), молока — до 38,5 млн тонн (34,1 млн тонн). Экспорт зерна при этом должен увеличиться до 81 млн тонн (75,4 млн тонн), растительных масел — до 8,4 млн тонн (7,8 млн тонн).

Впрочем, динамика поставок пока не вполне отвечает заявленным целям. Как отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев, по отношению к прошлому году экспорт в 2025-м «просел». По данным ФТС, напомним, в первом квартале 2025-го российские поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составили $9 млрд против $10,4 млрд за аналогичный период 2024 года. Причины спада, по словам господина Патрушева, не только объективные внешние факторы, но и «недоработки» со стороны ведомства, которые «предстоит проанализировать». Среди оперативных мер, предложенных вице-премьером,— усиление роли и ответственности сельхозатташе, а также центра развития экспорта продукции АПК «Агроэкспорт». Выбор именно такого направления работы, поясним, может быть связан с продолжающейся переориентацией экспорта на «дружественные», в том числе новые «дружественные» рынки, для закрепления на которых нужно активное участие зарубежных представителей.

Кристина Боровикова