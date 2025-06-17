Axios: новый раунд переговоров США и Ирана может пройти на этой неделе

Белый дом обсуждает с Ираном возможность встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи на этой неделе, сообщает Axios со ссылкой на источники. Цель переговоров — обсуждение деталей ядерной сделки и вопроса прекращения огня между Израилем и Ираном.

По мнению собеседников издания, эта встреча может стать решающей. Ее исход покажет, продолжат США прикладывать усилия для дипломатического решения ситуации или присоединятся к войне против Ирана, говорится в публикации.

Один из источников считает, что президент США Дональд Трамп не намерен напрямую подключать Вашингтон к конфликту. Однако, по его словам, рычагом воздействия на Тегеран может стать передача израильской армии противобункерных бомб.

Ранее господин Трамп призвал жителей Тегерана эвакуироваться из-за продолжающихся с 13 июня боевых действий в регионе. Также он досрочно покинул саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отъезд главы Белого дома связан с работой над урегулированием ирано-израильского конфликта, однако Дональд Трамп опроверг эту информацию.

Подробнее о позиции президента США по ирано-израильскому конфликту — в материале «Дональд Трамп еще не отбомбился».

Екатерина Отрашкевич