WSJ: Иран подал США сигнал о готовности возобновить переговоры по ядерной сделке

Иран через арабских посредников передал США и Израилю сигналы о готовности к переговорам по ядерной программе и прекращению боевых действий, пишет The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на ближневосточных и европейских чиновников. Иранская сторона, в частности, настаивает, что в интересах обеих сторон — Израиля и Ирана — сдерживать насилие.

По данным WSJ, через посредников Тегеран передал, что готов вернуться к переговорам с Вашингтоном по иранской ядерной программе, если США не присоединятся к израильским атакам. Иранские власти убеждены, что Израиль не сможет участвовать в затяжной военной операции и будет вынужден решить вопрос дипломатическим путем, пишет газета.

Источники Reuters сообщили, что Иран попросил Катар, Саудовскую Аравию и Оман призвать Дональда Трампа оказать давление на Израиль и добиться прекращения операции ЦАХАЛа. С 13 июня израильские силы наносят удары по объектам ядерной и оборонной промышленности Ирана, а в ответ Тегеран атакует израильскую территорию ракетами и дронами.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня заявил, что власти готовы вернуться к переговорам с США по ядерной сделке, только если Израиль прекратит удары по Исламской Республике. Запланированный на 15 июня шестой раунд консультаций США и Ирана был сорван из-за операции Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян