Тегеран проник под купол

Иерусалим нанес удар по телецентру в Тегеране. Сообщения об очередной атаке на иранскую столицу подтвердили в ЦАХАЛе. Там утверждают, что удары направлены против «военных целей». Перед этим министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал иранское телевидение «рупором пропаганды и подстрекательства» и пообещал, что оно «вот-вот исчезнет». Иранское агентство Tasnim показало видео с разрушенным и охваченным огнем зданием телецентра. Судя по появившимся в сети кадрам, атака произошла прямо во время выпуска новостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chen Kalifa / Reuters Фото: Chen Kalifa / Reuters

В свою очередь Иран утверждает, что готовит новый «очень большой удар» по Израилю. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в службах безопасности страны сообщает иранское госагентство Fars. В Тегеране предупредили, что целью могут стать объекты израильского города Бней-Брак, и противнику следует начать эвакуацию жителей. Власти Исламской Республики утверждают, что для последних ударов по Тель-Авиву и Хайфе были использованы гиперзвуковые ракеты с максимальной скоростью боеголовки, равной 15 числам Маха. Обстрелы стали самыми разрушительными с начала военного конфликта.

Система противоракетной обороны еврейского государства «Железный купол» не предназначена для перехвата баллистических ракет, но есть дублирующие системы израильского и американского производства, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль: «Fattah вылетает за атмосферу, проходит над ней и потом на огромной скорости, уже выработав топливо, падает. Тем не менее две израильские системы — это "Хец-3" или "Стрела-3" и американская THAAD — могут ее сбить. "Железный купол" особого отношения к войне с Ираном не имеет. Эта система была разработана, чтобы бороться с ракетами РСЗО.

Что такое гиперзвуковая ракета? Это ракета, которая летает со скоростью звука с работающим двигателем до поражения цели. Такую действительно невероятно трудно сбить. В случае с Ираном у них высокоскоростные баллистические ракеты. Когда они падают на землю, летят очень быстро. У Израиля весьма развитая система ПРО, сейчас к ней добавлен еще один слой — лазерные системы. Пока их очень мало, и они охраняют только суперважные объекты инфраструктуры.

Но у Израиля есть "Хец-3", THAAD перехватывает гиперзвуковые ракеты на расстоянии 100 км от Израиля в верхних слоях атмосферы. Если бы не было этих систем ПРО, весь Тель-Авив был бы разрушен».

В ночь на 16 июня медицинские учреждения Израиля приняли около 300 пострадавших в результате ракетных обстрелов. В результате ударов по Хайфе погибли восемь жителей города. Кроме того, по данным израильской стороны были, найдены мертвыми три человека, которые числились пропавшими без вести. Небо Израиля защищено многоуровневой системой обороны, но полной гарантии от попаданий она дать не может, сообщила “Ъ FM” пресс-секретарь ЦАХАЛа Анна Уколова: «Израильская оборонная промышленность следила за тем, какое вооружение разрабатывает Иран, на протяжении последних десятилетий. Естественно, мы готовили оборонные системы от того оружия, которое Тегеран хочет применить против нас. Они рассчитаны на ракеты разного действия, несколько слоев. К сожалению, никакая система ПВО не может дать 100-процентной гарантии.

Одна из целей, которые мы атакуем, это пусковые ракетные установки, склады оружия. Разработаны оперативные планы. Все тоже очень сильно влияет на возможность Ирана в принципе действовать. К сожалению, мне бы очень хотелось сказать, что мы полностью защитили наше небо, но это невозможно. Задействованы все системы ПВО в Израиле, которые могут тем или иным образом помочь. Та ситуация, при которой у Израиля есть столько систем ПВО, на самом деле не очень приятная. Она говорит о том, что мы уже много лет живем в состоянии готовности, потому что есть страны, которые нам эту войну обещают».

В Тегеране заявляют, что помимо ракет Fattah, в их распоряжении есть еще как минимум четыре вида баллистических ракет с дальностью полета от 1,5 тыс. км до 2 тыс. км. На фоне продолжающихся атак по Ирану, в ЦАХАЛе заявили и о новом ударе по Южному Ливану, где расположены отряды проиранской шиитской группировки «Хезболла».

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Станислав Крючков