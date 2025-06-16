Президент Ирана назвал условие возобновления переговоров с США

Иран готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке, только если Израиль прекратит удары по исламской республике. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Спецпосланник США на переговорах по ядерной сделке сказал Аракчи, что Израиль не предпримет никаких действий без разрешения США, но перед началом нового раунда переговоров Израиль атаковал Иран, что показывает, что США дали им разрешение напасть на нас. Если США хотят возобновить переговоры, они должны сначала остановить агрессию Израиля против стран региона»,— сказал Масуд Пезешкиан, его слова приводит пресс-служба.

Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом сообщил о готовности выступить посредником в конфликте Ирана с Израилем. После этого турецкий лидер созвонился с президентом России Владимиром Путиным, который также предложил посредничество в урегулировании конфликта.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ исламская республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. В связи с этим оказался сорван следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. Израиль заранее предупредил США о планах атаковать Иран, но американские власти подчеркнули, что Вашингтон не вовлечен в военную операцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян