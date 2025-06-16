Reuters: Иран через арабских посредников призывает Трампа оказать давление на Израиль

Иранские власти обратились к Катару, Саудовской Аравии и Оману с просьбой призвать президента США Дональда Трампа оказать давление на Израиль с целью объявления прекращения огня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские и региональные источники.

По словам источников агентства, взамен на немедленное прекращение огня Тегеран готов проявить гибкость в переговорах по ядерной программе.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. В связи с этим оказался сорван следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. Предыдущие пять встреч проходили в Омане и Италии.

Как шли переговоры по иранской ядерной программе — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая